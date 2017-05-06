«Арсенал» прервал «сухую» серию Медведева на 989-й минуте (видео)

Игорь Лебеденко: Мне никто не говорил, что один матч против «Урала» надо выиграть, а другой – проиграть

Нападающий «Терека» Игорь Лебеденко в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о разговорах вокруг игр грозненской команды с «Уралом».