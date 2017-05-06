«Арсенал» прервал «сухую» серию Медведева на 989-й минуте (видео)
Тульский «Арсенал» открыл счет в матче 27-го
тура чемпионата России против «Ростова». Таким образом, прервалась «сухая»
серия голкипера ростовчан Никиты Медведева.
На 37-й минуте счет в матче открыл Никита Бурмистров. Таким образом, серия Медведева прервалась на 989-й минуте. Отметим, что это абсолютный рекорд чемпионата России.
За текстовой трансляцией матча вы можете следить здесь.
Матч
Голы
Бурмистров 37 (1:0).
Состав
Арсенал: Габулов, Сунзу, Комбаров, Вергара, Беляев, Думбия, Стародуб, Боурчану, Максимов, Бурмистров (Горбатенко, 50), Расич
Ростов: Медведев, Навас, Кудряшов, Препелицэ, Нобоа, Ерохин, Калачёв, Байрамян, Гацкан, Полоз, Азмун
Предупреждения:
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
06 мая 16:30, Арсенал, Текстовая трансляция
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @pfc_arsenal #НашФутбол #РФПЛ. 27-й тур. #АрсеналРостов 1:0 37' Никита Бурмистров pic.twitter.com/ZolDgyruwD— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 6 мая 2017 г.