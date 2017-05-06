Юрий Калитвинцев: «Факел» не удивил, мы ждали от них большего

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал поражение своей команды в матче 35-го тура ФНЛ против «Факела» (0:1).

- «Факел» не удивил. Мы ждали от них большего, но им хватило того, что они показали. По самоотдаче и желанию к игрокам претензии нет. Пропустили из-за ошибки - неправильно перестроились. Нас ждут еще три тяжелые игры, и неизвестно, какая будет сложнее, - передает слова Калитвинцева пресс-служба «Динамо».

Напомним, что «Динамо» уже обеспечило себе первое место и возвращение в РФПЛ. У «Факела» 52 очка и седьмое место в турнирной таблице первенства.