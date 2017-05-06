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Анатолий Карпов играет за екатеринбургский клуб на командном чемпионате России

Источник:  Znak.comКомментарии

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов входит в состав команды екатеринбургского клуба «Малахит», которая принимает участие в чемпионате страны. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на Федерацию шахмат Свердловской области. 

Кроме Карпова, за команду сыграют гроссмейстеры из Латвии Алексей Широв и Игорь Коваленко, а также российские гроссмейстеры Александр Рязанцев, Сергей Рублевский, Александр Мотылев, Игорь Лысый и Андрей Шариязданов.

Чемпионат пройдет в один круг, в семь туров. 

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