Анатолий Карпов играет за екатеринбургский клуб на командном чемпионате России

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов входит в состав команды екатеринбургского клуба «Малахит», которая принимает участие в чемпионате страны. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на Федерацию шахмат Свердловской области.

Кроме Карпова, за команду сыграют гроссмейстеры из Латвии Алексей Широв и Игорь Коваленко, а также российские гроссмейстеры Александр Рязанцев, Сергей Рублевский, Александр Мотылев, Игорь Лысый и Андрей Шариязданов.

Чемпионат пройдет в один круг, в семь туров.