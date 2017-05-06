Гаджи Гаджиев: Сейчас у «Амкара» есть проблемы с дисциплиной
Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился впечатлениями
после матча против ЦСКА в 27-м туре чемпионата России. Напомним, что его
команда уступила со счетом 0:2.
«Комментарий простой - мы проиграли по делу.
ЦСКА был сильнее. В том плане, чтобы бегать, мы бегаем больше чем
надо. В некоторых ситуациях можно грамотно располагаться и не бегать. Мы за счет
физической готовности и дисциплины и смогли подняться. А сейчас проблемы есть с
дисциплиной – мы же элементарные нормы и правила игры иногда не соблюдаем.
Раньше две игры надо было провести, чтоб один гол пропустить, а сейчас - за
игру по два нам забивают. Это – не потому что устали. А психологическое
состояние – оно разное у всех. Бывает недооценка или переоценка своих
возможностей.
Мотивация у них нормальная – они хотят играть
и себя показать. Может, даже чрезмерно хотят. Потому и допускают те действия,
которые не должны допускать. Нельзя играть на себя и показывать себя. А у нас
были такие ситуации, когда игроки старались себя показать. А неуверенности, я
думаю, нет. Скорее, переоценка своих способностей присутствует. Я, как
тренер, внушаю им, что они способны на большее.
Но это же не значит, что каждый может брать
мяч и начинать его вести. Сколько таких потерь сегодня было в первом тайме!
Например, когда Секу начинает обыгрывать двух соперников. Защитник не должен
такими вещами заниматься. Это – часть психологии», - цитирует Гаджиева
официальный сайт «Амкара».
Оба
мяча были забиты после перерыва. Сначала, сыграв в стенку с Витиньо, отличился
Федор Чалов. А шесть минут спустя плотный и результативный удар получился у
Бибраса Натхо.
Безвыигрышная серия пермского
клуба в чемпионате России достигла восьми матчей. «Амкар» по-прежнему занимает
девятую строчку турнирной таблицы РФПЛ. А команда Виктора Гончаренко благодаря
сегодняшней победе обошла «Зенит» и вернула себе второе место.
13 мая пермяки на своем поле сыграют с московским «Спартаком», а ЦСКА днем ранее примет тульский «Арсенал».
Матч
Голы
Чалов 60 (0:1). Натхо 65 (0:2).
Состав
Амкар: Хомич, Занев, Идову, Милькович, Конде, Зайцев, Гиголаев (Салугин, 79), Комолов (Гасилин, 65), Костюков (Баланович, 46), Гол, Бодул
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Березуцкий А. (Васин, 19), Щенников, Фернандес, Игнашевич, Вернблум, Головин, Натхо, Витиньо (Миланов, 87), Чалов (Ионов, 72)
Предупреждения:
Зайцев, 36; Конде, 64; Салугин, 89 - нет
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
06 мая 14:00, Звезда, Текстовая трансляция