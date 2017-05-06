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Гаджи Гаджиев: Сейчас у «Амкара» есть проблемы с дисциплиной

Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился впечатлениями после матча против ЦСКА в 27-м туре чемпионата России. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:2.

«Комментарий простой - мы проиграли по делу. ЦСКА был сильнее. В том плане, чтобы бегать, мы бегаем больше чем надо. В некоторых ситуациях можно грамотно располагаться и не бегать. Мы за счет физической готовности и дисциплины и смогли подняться. А сейчас проблемы есть с дисциплиной – мы же элементарные нормы и правила игры иногда не соблюдаем. Раньше две игры надо было провести, чтоб один гол пропустить, а сейчас - за игру по два нам забивают. Это – не потому что устали. А психологическое состояние – оно разное у всех. Бывает недооценка или переоценка своих возможностей.

Мотивация у них нормальная – они хотят играть и себя показать. Может, даже чрезмерно хотят. Потому и допускают те действия, которые не должны допускать. Нельзя играть на себя и показывать себя. А у нас были такие ситуации, когда игроки старались себя показать. А неуверенности, я думаю, нет. Скорее,  переоценка своих способностей присутствует. Я, как тренер, внушаю им, что они способны на большее.

Но это же не значит, что каждый может брать мяч и начинать его вести. Сколько таких потерь сегодня было в первом тайме! Например, когда Секу начинает обыгрывать двух соперников. Защитник не должен такими вещами заниматься. Это – часть психологии», - цитирует Гаджиева официальный сайт «Амкара».

Оба мяча были забиты после перерыва. Сначала, сыграв в стенку с Витиньо, отличился Федор Чалов. А шесть минут спустя плотный и результативный удар получился у Бибраса Натхо.

Безвыигрышная серия пермского клуба в чемпионате России достигла восьми матчей. «Амкар» по-прежнему занимает девятую строчку турнирной таблицы РФПЛ. А команда Виктора Гончаренко благодаря сегодняшней победе обошла «Зенит» и вернула себе второе место.

13 мая пермяки на своем поле сыграют с московским «Спартаком», а ЦСКА днем ранее примет тульский «Арсенал».

Матч

Амкар - ЦСКА - 0:2 (0:0)

Голы

Чалов 60 (0:1). Натхо 65 (0:2).

Состав

Амкар: Хомич, Занев, Идову, Милькович, Конде, Зайцев, Гиголаев (Салугин, 79), Комолов (Гасилин, 65), Костюков (Баланович, 46), Гол, Бодул

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Березуцкий А. (Васин, 19), Щенников, Фернандес, Игнашевич, Вернблум, Головин, Натхо, Витиньо (Миланов, 87), Чалов (Ионов, 72)

Предупреждения:

Зайцев, 36; Конде, 64; Салугин, 89 - нет

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

06 мая 14:00, Звезда, Текстовая трансляция

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