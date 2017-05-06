Гол Гогниева принес «Кубани» гостевую победу над «Балтикой»
Футболисты «Кубани» на выезде одолели «Балтику» в рамках 35-го тура ФНЛ со счетом 1:0.
Единственный мяч во встрече на 60-й минуте матч забил нападающий краснодарской команды Спартак Гогниев.
После этой игры «Кубань» набрала 49 очков и поднялась на десятое место в турнирной таблице первенства. «Балтика», имея в активе 33 очка, занимает 19-е место в чемпионате ФНЛ.
В следующем туре 10 мая «Кубань» на своем поле примет «Зенит-2». В тот же день «Балтика» в гостях сыграет против «Факела».
Матч
Голы
Гогниев 60 (0:1).
Состав
Балтика: Барановский, Концедалов, Почивалин, Тимошин, Скопинцев, Крючков, Малеев, Причиненко, Цимбал, Сердюк, Гафар
Кубань: Дюпин, Бугаев, Лобкарёв, Байрыев, Марков, Бендзь, Якуба, Гай, Маляров, Алейник, Гогниев
Судья:
Александр Борисов (Россия)
Место и дата
06 мая 16:00, Балтика, Онлайн-трансляция