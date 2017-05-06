Гол Гогниева принес «Кубани» гостевую победу над «Балтикой»

Футболисты «Кубани» на выезде одолели «Балтику» в рамках 35-го тура ФНЛ со счетом 1:0.

Единственный мяч во встрече на 60-й минуте матч забил нападающий краснодарской команды Спартак Гогниев.

После этой игры «Кубань» набрала 49 очков и поднялась на десятое место в турнирной таблице первенства. «Балтика», имея в активе 33 очка, занимает 19-е место в чемпионате ФНЛ.

В следующем туре 10 мая «Кубань» на своем поле примет «Зенит-2». В тот же день «Балтика» в гостях сыграет против «Факела».