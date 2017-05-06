«Тосно» обыграло «Нефтехимик» и вышло в премьер-лигу впервые в своей истории

В матче 35-го тура ФНЛ «Тосно» в гостях победило «Нефтехимик» со счетом 2:0 и за три тура до финиша турнира обеспечило себе выход в премьер-лигу.

В составе тосненцев по голу забили Григорий Чиркин и Сергей Сухарев.

Напомним, после этой встречи у команды Дмитрия Парфенова стало 69 очков. У идущего на третьем месте «Енисея» - 57. «Нефтехимик» с 26 очками остался на последнем месте в таблице.

Следующий матч «Тосно» проведет 10 мая в гостях против «Тамбова», «Нефтехимик» в этот же день в гостях встретится с «Тюменью».