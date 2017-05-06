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«Тосно» обыграло «Нефтехимик» и вышло в премьер-лигу впервые в своей истории

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В матче 35-го тура ФНЛ «Тосно»  в гостях победило «Нефтехимик» со счетом 2:0 и за три тура до финиша турнира обеспечило себе выход в премьер-лигу.

В составе тосненцев по голу забили Григорий Чиркин и Сергей Сухарев.

Напомним, после этой встречи у команды Дмитрия Парфенова стало 69 очков. У идущего на третьем месте «Енисея» - 57. «Нефтехимик» с 26 очками остался на последнем месте в таблице.

Следующий матч «Тосно» проведет 10 мая в гостях против «Тамбова», «Нефтехимик» в этот же день в гостях встретится с «Тюменью».

Матч

Нефтехимик - Тосно - 0:2 (0:0)

Голы

Чиркин 64 (0:1). Сухарев 76 (0:2).

Состав

Нефтехимик: Книга, Ситдиков, Сорокин, Морозов, Пытлев, Воронкин, Маляка, Гелоян, Бабырь, Галиакберов, Муллин

Тосно: Нигматуллин, Дугалич, Сухарев, Буйволов, Альшин, Палиенко, Богаев, Чиркин, Галиулин, Заболотный, Милевский

Судья:

Павел Шадыханов (Россия)

Место и дата

06 мая 16:00, Нефтехимик, Онлайн-трансляция

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