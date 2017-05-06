«Тосно» обыграло «Нефтехимик» и вышло в премьер-лигу впервые в своей истории
В матче 35-го тура ФНЛ «Тосно» в гостях победило «Нефтехимик» со счетом 2:0 и за три тура до финиша турнира обеспечило себе выход в премьер-лигу.
В составе тосненцев по голу забили Григорий Чиркин и Сергей Сухарев.
Напомним, после этой встречи у команды Дмитрия Парфенова стало 69 очков. У идущего на третьем месте «Енисея» - 57. «Нефтехимик» с 26 очками остался на последнем месте в таблице.
Следующий матч «Тосно» проведет 10 мая в гостях против «Тамбова», «Нефтехимик» в этот же день в гостях встретится с «Тюменью».
Матч
Нефтехимик - Тосно - 0:2 (0:0)
Голы
Чиркин 64 (0:1). Сухарев 76 (0:2).
Состав
Нефтехимик: Книга, Ситдиков, Сорокин, Морозов, Пытлев, Воронкин, Маляка, Гелоян, Бабырь, Галиакберов, Муллин
Тосно: Нигматуллин, Дугалич, Сухарев, Буйволов, Альшин, Палиенко, Богаев, Чиркин, Галиулин, Заболотный, Милевский
Судья:
Павел Шадыханов (Россия)
Место и дата
06 мая 16:00, Нефтехимик, Онлайн-трансляция