Кениец Кипчоге превзошел мировой рекорд в марафоне
Кенийский спортсмен Элиуд Кипчоге превзошел мировой рекорд по
бегу на марафонскую дистанцию у мужчин.
Как сообщает Lenta.ru, результат рекордсмена - 2 часа 25 секунд.
Напомним, что марафонская дистанция составляет 42 километра 195 метров. Забег
в рамках проекта Breaking2 проходил на трассе Формулы-1 в итальянской Монце.
Достижение Кипчоге не будет
официально зарегистрировано, так как забег не был частью официальных
соревнований.
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