Кениец Кипчоге превзошел мировой рекорд в марафоне

Кенийский спортсмен Элиуд Кипчоге превзошел мировой рекорд по бегу на марафонскую дистанцию у мужчин.

Как сообщает Lenta.ru, результат рекордсмена - 2 часа 25 секунд. Напомним, что марафонская дистанция составляет 42 километра 195 метров. Забег в рамках проекта Breaking2 проходил на трассе Формулы-1 в итальянской Монце.

Достижение Кипчоге не будет официально зарегистрировано, так как забег не был частью официальных соревнований.