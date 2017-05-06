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Кениец Кипчоге превзошел мировой рекорд в марафоне

Источник:  Lenta.RuКомментарии

Кенийский спортсмен Элиуд Кипчоге превзошел мировой рекорд по бегу на марафонскую дистанцию у мужчин.

Как сообщает Lenta.ru, результат рекордсмена - 2 часа 25 секунд. Напомним, что марафонская дистанция составляет 42 километра 195 метров. Забег в рамках проекта Breaking2 проходил на трассе Формулы-1 в итальянской Монце.

Достижение Кипчоге не будет официально зарегистрировано, так как забег не был частью официальных соревнований.

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