«Спартак» - «Томь». Зе Луиш в стартовом составе
Стал известен состав московского «Спартака» на матч 27-го тура чемпионата России с «Томью».
«Спартак»: Ребров, Ещенко, Джикия, Таски, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Зобнин, Промес, Попов, Зе Луиш.
Запасные: Песьяков, Селихов, Тигиев, Маурисио, Боккетти, Ананидзе, Тимофеев, Самедов, Адриано, Мельгарехо.
Матч начнется в 14:00 по московскому времени.
#СпартакТомь#ВпередСпартак🔴⚪ pic.twitter.com/6mh6PmH9jQ— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 6 мая 2017 г.
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