«Спартак» - «Томь». Зе Луиш в стартовом составе

Стал известен состав московского «Спартака» на матч 27-го тура чемпионата России с «Томью».

«Спартак»: Ребров, Ещенко, Джикия, Таски, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Зобнин, Промес, Попов, Зе Луиш.

Запасные: Песьяков, Селихов, Тигиев, Маурисио, Боккетти, Ананидзе, Тимофеев, Самедов, Адриано, Мельгарехо.

Матч начнется в 14:00 по московскому времени.