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«Спартак» - «Томь». Зе Луиш в стартовом составе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стал известен состав московского «Спартака» на матч 27-го тура чемпионата России с «Томью».

«Спартак»: Ребров, Ещенко, Джикия, Таски, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Зобнин, Промес, Попов, Зе Луиш.

Запасные: Песьяков, Селихов, Тигиев, Маурисио, Боккетти, Ананидзе, Тимофеев, Самедов, Адриано, Мельгарехо.

Матч начнется в 14:00 по московскому времени.


 

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