«Бавария» обыграла «Дармштадт», гости вылетели из бундеслиги

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Дортмундская «Боруссия» обыграла «Хоффенхайм» и вышла на третье место в бундеслиге Матч 32-го тура чемпионата Германии между дортмундской «Боруссией» и «Хоффенхаймом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Боруссии».

Бундеслига. 32-й тур. «Бавария» – «Дармштадт», «Боруссия» Д – «Хоффенхайм» и другие матчи. Онлайн Все матчи чемпионата Германии по футболу на сайте «Советского спорта».

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Роберт Левандовски: Хотим победить, несмотря на то, что уже стали чемпионами Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, ставший на этой неделе отцом, поделился ожиданиями от предстоящего матча 32-го тура чемпионата Германии против «Дармштадта».

Карло Анчелотти: «Дармштадт» - хорошая команда, они выиграли последние три матча Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящего матча 32-го тура чемпионата Германии против «Дармштадта».

«Кельн» обыграл «Вердер» со счетом 4:3 Матч 32-го тура чемпионата Германии между «Кельном» и «Вердер» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Кельна».

«ПСЖ» рассматривает Обамеянга как запасной вариант после Санчеса «ПСЖ» намерен в следующем сезоне усилить атаку. Рассматриваются кандидатуры форварда дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга и нападающего лондонского «Арсенала» Алексиса Санчеса.

Бастиан Швайнштайгер: Позвал бы в «Баварию» Неймара Полузащитник «Чикаго» Бастиан Швайнштайгер рассказал о том, кого бы он купил в «Баварию», если бы на один день стал спортивным директором своего бывшего клуба.

«Бавария» начала переговоры о трансфере Алексиса Санчеса Нападающий лондонского «Арсенала» Алексис Санчес может перебраться в чемпионат Германии. Об этом сообщает Daily Mirror.

Никлас Зюле: Я бы не подписывал контракт с «Баварией», если бы не верил в свои силы Защитник «Хоффенхайма» и сборной Германии Никлас Зюле рассказал о своих целях в мюнхенской «Баварии».

Полузащитник «Шальке» Шепф получил разрыв крестообразной связки и выбыл до конца сезона Хавбек «Шальке» Алессандро Шепф получил частичный разрыв крестообразной связки. Об этом сообщает официальная страница клуба Вконтакте.

«Барселона» рассматривает Аспиликуэту или Хенрихса в качестве альтернативы Бельерину «Барселона» определилась с кандидатами на позицию крайнего защитника, если переговоры с «Арсеналом» о возвращении Эктора Бельерина не увенчаются успехом.

Бундеслига. 31-й тур. «Аугсбург» разгромил «Гамбург», «Хоффенхайм» обыграл «Айнтрахт» и другие матчи Все матчи чемпионата Германии по футболу на сайте «Советского спорта».

Филипп Лам: Я забил не так много голов? Да, могло быть и больше Защитник «Баварии» Филипп Лам рассказал, что думает о своей карьере, которую он завершает после окончания сезона.

Джошуа нокаутировал Кличко, Шарапова уступила в полуфинале, а «Бавария» стала чемпионом Германии. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра воскресенья.

Карл-Хайнц Румменигге: Мы стали чемпионами в пятый раз подряд – это нечто невероятное Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал победу над «Вольфсбургом» (6:0) и досрочное чемпионство команды.

Филипп Лам: Мы показали, что «Бавария» может играть с удовольствием Защитник «Баварии» Филипп Лам поделился впечатлениями после матча против «Вольфсбурга» в 31-м туре чемпионате Германии. Напомним, что его команда выиграла со счетом 6:0 и досрочно завоевала чемпионский титул.

Карло Анчелотти: Мы заслужили чемпионский титул. Теперь время праздновать Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился впечатлениями после победы над «Вольфсбургом» (6:0) в 31-м туре чемпионата Германии. Также он прокомментировал завоевание своей командой чемпионского титула.

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