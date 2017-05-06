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«Бавария» обыграла «Дармштадт», гости вылетели из бундеслиги

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 32-го тура чемпионата Германии между «Баварией» и «Дармштадтом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Баварии».

На 18-й минуте отличился Хуан Бернат. Хамит Алтынтоп в концовке мог сравнять результат, но не реализовал пенальти. Напомним, что «Бавария» уже обеспечила себе чемпионство. В активе у команды 76 очков. У «Дармштадта» 24 очка и последнее место. После сегодняшнего поражения команда потеряла шансы сохранить прописку в бундеслиге.

Чемпионат Германии. Бундеслига

32-й тур

Матч

Бавария - Дармштадт - 1:0 (1:0)

Голы

Бернат 18 (1:0).

Состав

Бавария: Штарке, Бернат, Рафинья, Боатенг, Алаба, Киммих (Алонсо, 67), Саншеш, Рибери, Коста, Мюллер, Левандовски

Дармштадт: Эссер, Холланд, Сиригу, Йенсен, Сулу, Алтынтоп, Хеллер, Вранчич (Сэм, 66), Гондорф, Камавуака (Розенталь, 80), Платте (Шипплок, 59)

Предупреждения:

Рафинья, 86 - Сиригу, 61

Судья:

Гвидо Винкманн (Германия)

Место и дата

06 мая 16:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция

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