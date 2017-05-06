«Бавария» обыграла «Дармштадт», гости вылетели из бундеслиги
Матч 32-го тура чемпионата Германии между «Баварией» и «Дармштадтом»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Баварии».
На 18-й минуте отличился Хуан Бернат. Хамит Алтынтоп в концовке мог сравнять результат, но не реализовал пенальти. Напомним, что «Бавария»
уже обеспечила себе чемпионство. В активе у команды 76 очков. У «Дармштадта» 24
очка и последнее место. После сегодняшнего поражения команда потеряла шансы
сохранить прописку в бундеслиге.
Чемпионат Германии. Бундеслига
32-й тур
Матч
Бавария - Дармштадт - 1:0 (1:0)
Голы
Бернат 18 (1:0).
Состав
Бавария: Штарке, Бернат, Рафинья, Боатенг, Алаба, Киммих (Алонсо, 67), Саншеш, Рибери, Коста, Мюллер, Левандовски
Дармштадт: Эссер, Холланд, Сиригу, Йенсен, Сулу, Алтынтоп, Хеллер, Вранчич (Сэм, 66), Гондорф, Камавуака (Розенталь, 80), Платте (Шипплок, 59)
Предупреждения:
Судья:
Гвидо Винкманн (Германия)
Место и дата
06 мая 16:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция