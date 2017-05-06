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Дортмундская «Боруссия» обыграла «Хоффенхайм» и вышла на третье место в бундеслиге

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 32-го тура чемпионата Германии между дортмундской «Боруссией» и «Хоффенхаймом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Боруссии».

Открыл счет в матче Марко Ройс. Пьер-Эмерик Обамеянг сначала не забил пенальти, но затем отличился с игры. У «Хоффенхайма» один мяч с пенальти отыграл Андрей Крамарич.

«Боруссия» набрала 60 очков и обогнала «Хоффенхайм», поднявшись на третье место. Гости на четвертом месте, у них 58 очков.

Чемпионат Германии. Бундеслига

32-й тур

Матч

Боруссия - Хоффенхайм - 2:1 (1:0)

Голы

Ройс 4 (1:0). Обамеянг 82 (2:0). Крамарич 85 (2:1 - пен.).

Состав

Боруссия: Бюрки, Папастатопулос, Гинтер, Шмельцер, Пишчек, Герреру (Бендер, 90), Вайгль, Кастро, Ройс (Роде, 80), Обамеянг, Дембеле (Кагава, 80)

Хоффенхайм: Бауманн, Хюбнер (Шалаи, 70), Зюле, Кадержабек (Тольян, 58), Цубер, Демирбай, Фогт, Руди, Вагнер, Ют (Амири, 65), Крамарич

Предупреждения:

Ройс, 11; Кастро, 45; Папастатопулос, 53; Дембеле, 58 - Ют, 15; Демирбай, 59

Судья:

Феликс Брых (Германия)

Место и дата

06 мая 16:30, Сигнал Идуна Парк, Онлайн-трансляция

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