Дортмундская «Боруссия» обыграла «Хоффенхайм» и вышла на третье место в бундеслиге

Матч 32-го тура чемпионата Германии между дортмундской «Боруссией» и «Хоффенхаймом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Боруссии».

Открыл счет в матче Марко Ройс. Пьер-Эмерик Обамеянг сначала не забил пенальти, но затем отличился с игры. У «Хоффенхайма» один мяч с пенальти отыграл Андрей Крамарич.

«Боруссия» набрала 60 очков и обогнала «Хоффенхайм», поднявшись на третье место. Гости на четвертом месте, у них 58 очков.

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32-й тур