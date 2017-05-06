«Арсенал» дома обыграл «Ростов»

Матч 27-го тура чемпионата России между «Арсеналом» и «Ростовом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Арсенала».

На 37-й минуте счет в матче открыл Никита Бурмистров. Он прервал «сухую» серию рекордсмена чемпионата России Никиты Медведева. Его рекорд составляет 989 минут. В дальнейшем счет не изменился.

«Арсенал» набрал 24 очка и занимает 13-е место. У «Ростова» 42 очка и пятое место. В следующем туре «Ростов» примет «Рубин», а «Арсенал» на выезде сыграет с ЦСКА.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Чемпионат России. Премьер-лига

27-й тур