«Арсенал» дома обыграл «Ростов»
Матч 27-го тура чемпионата России между «Арсеналом» и «Ростовом»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Арсенала».
На 37-й минуте счет в матче открыл Никита Бурмистров. Он
прервал «сухую» серию рекордсмена чемпионата России Никиты Медведева. Его
рекорд составляет 989 минут. В дальнейшем счет не изменился.
«Арсенал» набрал 24 очка и занимает 13-е место. У «Ростова»
42 очка и пятое место. В следующем туре «Ростов» примет «Рубин», а «Арсенал» на
выезде сыграет с ЦСКА.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.
Чемпионат России. Премьер-лига
27-й тур
Матч
Голы
Бурмистров 37 (1:0).
Состав
Арсенал: Габулов, Сунзу, Комбаров, Вергара, Беляев, Думбия (Власов, 85), Стародуб, Боурчану, Максимов (Шевченко, 64), Бурмистров (Горбатенко, 50), Расич
Ростов: Медведев, Навас, Кудряшов, Ерохин, Нобоа, Препелицэ (Могилевец, 72), Гацкан, Байрамян, Калачёв (Киреев, 82), Полоз, Азмун
Предупреждения:
Расич, 16; Думбия, 70; Габулов, 90 - Байрамян, 20
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
06 мая 16:30, Арсенал, Текстовая трансляция