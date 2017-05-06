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«Арсенал» дома обыграл «Ростов»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 27-го тура чемпионата России между «Арсеналом» и «Ростовом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Арсенала».

На 37-й минуте счет в матче открыл Никита Бурмистров. Он прервал «сухую» серию рекордсмена чемпионата России Никиты Медведева. Его рекорд составляет 989 минут. В дальнейшем счет не изменился.

«Арсенал» набрал 24 очка и занимает 13-е место. У «Ростова» 42 очка и пятое место. В следующем туре «Ростов» примет «Рубин», а «Арсенал» на выезде сыграет с ЦСКА.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Чемпионат России. Премьер-лига

27-й тур

Матч

Арсенал - Ростов - 1:0 (1:0)

Голы

Бурмистров 37 (1:0).

Состав

Арсенал: Габулов, Сунзу, Комбаров, Вергара, Беляев, Думбия (Власов, 85), Стародуб, Боурчану, Максимов (Шевченко, 64), Бурмистров (Горбатенко, 50), Расич

Ростов: Медведев, Навас, Кудряшов, Ерохин, Нобоа, Препелицэ (Могилевец, 72), Гацкан, Байрамян, Калачёв (Киреев, 82), Полоз, Азмун

Предупреждения:

Расич, 16; Думбия, 70; Габулов, 90 - Байрамян, 20

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

06 мая 16:30, Арсенал, Текстовая трансляция


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