«Зенит» в третий раз обыграл ВЭФ и вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ

В третьем матче первого раунда плей-офф Единой лиги ВТБ петербургский «Зенит» в гостях обыграл рижский ВЭФ со счетом 92:51 (29:25, 23:9, 16:9, 24:8) и вышел в полуфинал турнира.

У хозяев самым результативным игроком стал защитник Алекс Гордон, на его счету 10 очков. В составе гостей больше всех очков набрал центровой Кайл Лэндри - 20.

Счет в серии до трех побед стал 3-0 в пользу «Зенита».

Напомним, в полуфинале «Зенит» сыграет с победителем пары «Химки» - «Енисей». Счет в серии этих команд 1-0 в пользу подмосковного клуба.