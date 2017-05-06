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«Зенит» в третий раз обыграл ВЭФ и вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В третьем матче первого раунда плей-офф Единой лиги ВТБ петербургский «Зенит» в гостях обыграл рижский ВЭФ со счетом 92:51 (29:25, 23:9, 16:9, 24:8) и вышел в полуфинал турнира.

У хозяев самым результативным игроком стал защитник Алекс Гордон, на его счету 10 очков. В составе гостей больше всех очков набрал центровой Кайл Лэндри - 20.

Счет в серии до трех побед стал 3-0 в пользу «Зенита».

Напомним, в полуфинале «Зенит» сыграет с победителем пары «Химки» - «Енисей». Счет в серии этих команд 1-0 в пользу подмосковного клуба. 

Матч

ВЭФ - Зенит

Место и дата

06 мая 17:00, Арена Рига, Онлайн-трансляция

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