Владислав Радимов: Я так понимаю, главная команда не рассчитывает на Рязанцева

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о победе над «Мордовией» в матче 35-го тура ФНЛ (3:1).

- Мы провели не лучший матч этой весной. Но не всегда они выигрываются. Самое главное, что мы дотянули до последних минут со счетом 3:0. Нужно было выиграть, другое дело - мы не обезопасились от зоны вылета. За себя скажу, что это самый сложный сезон за всю карьеру.

- Сегодня команде помогла смена раздевалки?

- Если бы это влияло на игру, мы постоянно бы все меняли. Зырянов пришел, сказал: «Давай поменяем капитана что ли?». Психология очень влияет. Но если они хотят играть в основном клубе, этого не должно быть.

- Что ждете от оставшихся встреч?

- Задача не вылететь. С другой стороны - попасть молодым ребятам в такую мясорубку с Зыряновым и другими опытными игроками - это тоже большой плюс.

- В какой форме Рязанцев?

- Я так понимаю, что главная команда на него не рассчитывает. Он тренировался с нами, я его спросил, сможет ли он сыграть 15 минут. Он ответил положительно.

- Что можете сказать о выходе «Тосно» в премьер-лигу?

- Я их поздравляю, с Парфеновым мы хорошие приятели. В команде четыре бывших наших игрока сыграли. Другое дело - им надо определиться: Новгород они или Ленинградская область, - передает слова Радимова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит-2» обыграл «Мордовию» со счетом 3:1. В составе петербургского клуба дубль оформил Кирилл Погребняк, еще один мяч забил Владислав Сиротов. У саранского клуба отличился Андрей Иванов.

Для второй команды сине-бело-голубых эта победа стала первой с 13 ноября 2016 года, когда петербуржцы обыграли «Енисей» (2:0).

После этой встречи команда Владислава Радимова с 39 очками идет на 12-м месте в таблице. Саранский клуб с 33 баллами остался на 18-й позиции.

Следующий матч «Зенит-2» проведет 10 мая в гостях против «Кубани», «Мордовия» в этот же день дома встретится с «Волгарем».