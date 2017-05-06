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Марат Мустафин: Футболисты «Мордовии» последнюю зарплату получали за февраль

Сергей Разин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Старший тренер «Мордовии» Марат мустафин поделился мнением о поражении своей команды в матче 35-го тура ФНЛ против «Зенита-2» (1:3).

- «Зенит-2» заслуженно победил, у молодых ребят был хороший настрой. Да, мы проиграли, у нас будет разбор игры, но в этой весенней части ребята стараются изо всех сил. У нас всего два номинальных нападающих, Алхазов только набрал форму и вновь получил травму. Говорят, что наша команда не бьется. Но я могу сказать, что мои ребята борются, выкладываются по полной.
Футболисты последнюю зарплату получали за февраль - никто из них не поднимал эту тему в СМИ, все играют. Мы набрали весь состав перед сезоном, так что нам трудно полностью сыграться. Уберите у команды РФПЛ 20 игроков - у них тоже будут проблемы. Осталось три тура, и мы будем играть только на победу, - передает слова Мустафина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит-2» обыграл «Мордовию» со счетом 3:1. В составе петербургского клуба дубль оформил Кирилл Погребняк, еще один мяч забил Владислав Сиротов. У саранского клуба отличился Андрей Иванов.

Для второй команды сине-бело-голубых эта победа стала первой с 13 ноября 2016 года, когда петербуржцы обыграли «Енисей» (2:0).

После этой встречи команда Владислава Радимова с 39 очками идет на 12-м месте в таблице. Саранский клуб с 33 баллами остался на 18-й позиции.

Следующий матч «Зенит-2» проведет 10 мая в гостях против «Кубани», «Мордовия» в этот же день дома встретится с «Волгарем».

Матч

Зенит-2 - Мордовия - 3:1 (1:0)

Голы

Погребняк 43 (1:0). Сиротов 64 (2:0). Погребняк 79 (3:0). Иванов 90 (3:1).

Место и дата

06 мая 17:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция

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