«Зенит-2» обыграл «Мордовию», Рязанцев впервые в сезоне вышел на поле
В матче 35-го тура ФНЛ «Зенит-2» дома победил «Мордовию» со счетом 3:1.
В составе петербургского клуба дубль оформил Кирилл Погребняк, еще один мяч забил Владислав Сиротов. У саранского клуба отличился Андрей Иванов.
Для второй команды сине-бело-голубых эта победа стала первой с 13 ноября 2016 года, когда петербуржцы обыграли «Енисей» (2:0).
Напомним, после этой встречи команда Владислава Радимова с 39 очками идет на 12-м месте в таблице. Саранский клуб с 33 баллами остался на 18-й позиции.
Следующий матч «Зенит-2» проведет 10 мая в гостях против «Кубани», «Мордовия» в этот же день дома встретится с «Волгарем».
Матч
Зенит-2 - Мордовия - 3:1 (1:0)
Голы
Погребняк 43 (1:0). Сиротов 64 (2:0). Погребняк 79 (3:0). Иванов 90 (3:1).
Место и дата
06 мая 17:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция