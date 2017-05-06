«Шахтер» обыграл «Зарю» и досрочно стал чемпионом Украины

Матч 28-го тура чемпионата Украины между донецким «Шахтером» и луганской «Зарей» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Шахтера».

Матч проходил в Харькове. В составе победителей отличились Факундо Феррейра, Исмаили и Иван Ордец. Один мяч у луганской команды отыграл Игорь Харатин, а затем отличился Бонавентуре. Отметим, что за «Зарю» по условиям контракта не смогли сыграть девять футболистов, арендованных у «Шахтера».

«Шахтер» набрал 75 очков и досрочно обеспечил себе чемпионский титул. У идущего вторым киевского «Динамо» 58 очков. «Заря» на третье месте – 42 очка.

Отметим, что «Шахтер» стал чемпионом Украины в десятый раз в своей истории. По этому показателю они уступают только киевскому «Динамо» (15 титулов).

Чемпионат Украины. Премьер-лига

28-й тур