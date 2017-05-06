«Шахтер» обыграл «Зарю» и досрочно стал чемпионом Украины
Матч 28-го тура чемпионата Украины между донецким «Шахтером»
и луганской «Зарей» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в
пользу «Шахтера».
Матч проходил в Харькове. В составе победителей отличились
Факундо Феррейра, Исмаили и Иван Ордец. Один мяч у луганской команды отыграл Игорь Харатин, а затем отличился Бонавентуре. Отметим, что за «Зарю» по условиям
контракта не смогли сыграть девять футболистов, арендованных у «Шахтера».
«Шахтер» набрал 75 очков и досрочно обеспечил себе
чемпионский титул. У идущего вторым киевского «Динамо» 58 очков. «Заря» на
третье месте – 42 очка.
Отметим, что «Шахтер» стал чемпионом Украины в десятый раз в
своей истории. По этому показателю они уступают только киевскому «Динамо» (15
титулов).
Чемпионат Украины. Премьер-лига
28-й тур
Матч
Голы
Феррейра 38 (1:0). Исмаили 52 (2:0). Ордец 55 (3:0). Харатин 80 (3:1). Бонавентуре 88 (3:2).
Место и дата
06 мая 17:00, Донбасс Арена, Онлайн-трансляция