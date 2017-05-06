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«Халл» уступил «Сандерленду»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 36-го тура чемпионата Англии между «Халл Сити» и «Сандерлендом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Сандерленда».

Первый мяч на 69-й минуте забил Билли Джонс. В концовке отличился Джермейн Дефо. «Сандерленд», напомним, уже вылетел – команда с 24 очками на последнем месте. «Халл» же борется за выживание – 34 очка и 17-е место.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

36-й тур

Матч

Халл Сити - Сандерленд - 0:2 (0:0)

Голы

Джонс 69 (0:1). Ларссон 90 (0:2).

Состав

Халл Сити: Якупович, Робертсон, Магуайр Г., Раноккиа, Клукас, Гросицки, Аль-Мухаммади (Эвандро, 86), Маркович (Хаддлстоун, 65), Н'Диай (Мбокани, 77), Ниасс, Эрнандес

Сандерленд: Пикфорд, Коне, О'Ши, Денайер, Джонс, Манкильо, Ндонг, Хонеймэн (Ларссон, 79), Аничебе, Дефо, Борини

Предупреждения:

Клукас, 27; Гросицки, 33; Аль-Мухаммади, 83 - Аничебе, 89

Судья:

Нэйл Суобрик (Англия)

Место и дата

06 мая 17:00, Кингстон Коммуникейшн, Онлайн-трансляция

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