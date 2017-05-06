«Лестер» обыграл» «Уотфорд» и поднялся на девятое место в АПЛ
Матч 36-го тура чемпионата Англии между «Лестером» и «Уотфордом»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Лестера».
В составе победителей отличились Вилфрид Ндиди, Рияд Марез и Марк Олбрайтон. «Лестер» набрал 43 очка и занимает девятое место в АПЛ. У «Уотфорда» 40 очков и 14-е место.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
36-й тур
Матч
Лестер Сити - Уотфорд - 3:0 (1:0)
Голы
Ндиди 39 (1:0). Марез 58 (2:0). Олбрайтон 90 (3:0).
Состав
Лестер Сити: Шмейхель, Фукс, Беналуань, Симпсон, Хут, Дринкуотер (Кинг, 67), Олбрайтон, Ндиди, Марез (Грэй, 78), Окадзаки (Слимани, 63), Варди
Уотфорд: Гомес, Кабаселе (Суньига, 72), Янмат, Мариаппа, Прёдль, Капу (Дини, 67), Клеверли, Дукуре, Окака Чука, Ньянг (D. Pereira, 84), Амрабат
Судья:
Роджер Ист (Англия)
Место и дата
06 мая 17:00, Кинг Пауэр, Онлайн-трансляция