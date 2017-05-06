Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар0 : 2ЦСКА
Хоккей  Белоруссия1 : 4Чехия
Хоккей  Германия- : -Швеция
Футбол  Арсенал Тула1 : 0Ростов
Футбол  Спартак1 : 0Томь
Хоккей  Оттава- : -Рейнджерс
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Иван Данильянц: Для «Ростова» это игра упущенных возможностей

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги матча 27-го тура РФПЛ против «Арсенала» (0:1).

- Для нас это был сложный матч. Настоящая игра упущенных возможностей. Мы контролировали ход встречи, выполнили план, но ничего не смогли забить. У нас уже было так несколько раз. Например, в Екатеринбурге. Такие встречи тяжело переживаются командой

- Короткая скамейка скажется на последних турах?
- Это уже сказалось. Во время матча мы должны были усилить игры, но не смогли, так как многие травмированы, - сказал Данильянц. 

- В «Арсенале» играет Мусса Думбия, который принадлежит «Ростову». Почему в контракте не было пункта, который запретил бы ему выходить на поле сегодня?
- Отчасти это упущение. С другой стороны, мы желаем своим игрокам, чтобы они себя проявляли. Сегодня  был одним из лидеров «Арсенала», - сказал Данильянц.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» – «Томь». ОнлайнВ рамках 27-го тура чемпионата России «Спартак» сыграет с «Томью».Сухари закончились. Как «Арсенал» остановил МедведеваСухари закончились. Как «Арсенал» остановил Медведева«Советский спорт» о матче «Арсенал» - «Ростов» - 1:0.«Арсенал» дома обыграл «Ростов»Матч 27-го тура чемпионата России между «Арсеналом» и «Ростовом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Арсенала».«Тосно» обыграло «Нефтехимик» и вышло в премьер-лигу впервые в своей историиВ матче 35-го тура ФНЛ «Тосно» в гостях одержало победу над «Нефтехимиком» и за три тура до финиша турнира обеспечило себе выход в премьер-лигу.Гаджи Гаджиев: Сейчас у «Амкара» есть проблемы с дисциплинойГлавный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился впечатлениями после матча против ЦСКА в 27-м туре чемпионата России. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:2.«Арсенал» прервал «сухую» серию Медведева на 989-й минуте (видео)Тульский «Арсенал» открыл счет в матче 27-го тура чемпионата России против «Ростова». Таким образом, прервалась «сухая» серия голкипера ростовчан Никиты Медведева.Виктор Гончаренко: Забили второй гол и решили свою задачуГлавный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от игры подопечных в выездном матче с «Амкаром» (2:0).Дмитрий Градиленко: Не будет результата — не будет Луческу в «Зените»Бывший защитник «Спартака», агент и комментатор Дмитрий Градиленко поделился своим мнением по поводу будущего главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу.Дядя Федор из древнего футбольного рода. Как ЦСКА победил «Амкар»Дядя Федор из древнего футбольного рода. Как ЦСКА победил «Амкар»Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о верном кадровом решении Виктора Гончаренко, принесшем ЦСКА важную победу в Перми«Арсенал» – «Ростов». ОнлайнВ рамках 27-го тура чемпионата России «Арсенал» сыграет с «Ростовом».Дмитрий Градиленко: Каррера не позволит игрокам снизить требования к себеБывший защитник ЦСКА и «Спартака» Дмитрий Градиленко считает, , что главный тренер красно-белых Массимо Каррера не даст своим подопечным расслабиться в последних турах РФПЛ.Игорь Лебеденко: Мне никто не говорил, что один матч против «Урала» надо выиграть, а другой – проигратьНападающий «Терека» Игорь Лебеденко в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о разговорах вокруг игр грозненской команды с «Уралом».РФПЛ. 27-й тур. «Амкар» уступил ЦСКА, «Спартак» – «Томь» и другие матчи. Онлайн«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей 27-го тура чемпионата России.ЦСКА нанес поражение «Амкару» в ПермиФутболисты ЦСКА переиграли на выезде «Амкар» в матче 27-го тура чемпионата России.Андрей Тихонов: «Енисею» для игры в РФПЛ нужен стадион, но мы не можем выходить и проигрыватьГлавный тренер «Енисея» Андрей Тихонов оценил перспективы своей команды на выход в премьер-лигу.Каррера ничему не научил «Спартак»? Борзыкин отвечает ЛовчевуКаррера ничему не научил «Спартак»? Борзыкин отвечает ЛовчевуОбозреватель «Советского спорта» Михаил Борзыкин не согласен с мнением Евгения Ловчева о работе Массимо Карреры в «Спартаке».«Амкар» – ЦСКА. ОнлайнВ рамках 27-го тура чемпионата России «Амкар» сыграет с ЦСКА.Игорь Лебеденко: С «Зенитом» будет дождь, и на новом стадионе протечет крышаИгорь Лебеденко: С «Зенитом» будет дождь, и на новом стадионе протечет крышаИгорь Лебеденко – о «договорняке» с «Уралом», уходе из «Терека», нервах Павлюченко и том, что сделали бы с Ари в хоккее.«Амкар» - ЦСКА. Чалов и Натхо сыграют с первых минутСтал известен стартовый состав ЦСКА на матч 27-го тура чемпионата России с пермским «Амкаром».Сергей Семак: Мне не поступало предложение от «Рубина»Главный тренер «Уфы» не подтвердил информацию о том, что в его услугах был заинтересован казанский «Рубин».
Баскетбол
«Зенит» в третий раз обыграл ВЭФ и вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ
Футбол
«Арсенал» дома обыграл «Ростов»
Футбол
Дортмундская «Боруссия» обыграла «Хоффенхайм» и вышла на третье место в бундеслиге
Футбол
«Бавария» обыграла «Дармштадт», гости вылетели из бундеслиги
все новости
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Иван Данильянц
Иван Данильянцвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости