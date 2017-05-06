Иван Данильянц: Для «Ростова» это игра упущенных возможностей

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги матча 27-го тура РФПЛ против «Арсенала» (0:1).

- Для нас это был сложный матч. Настоящая игра упущенных возможностей. Мы контролировали ход встречи, выполнили план, но ничего не смогли забить. У нас уже было так несколько раз. Например, в Екатеринбурге. Такие встречи тяжело переживаются командой

- Короткая скамейка скажется на последних турах?

- Это уже сказалось. Во время матча мы должны были усилить игры, но не смогли, так как многие травмированы, - сказал Данильянц.

- В «Арсенале» играет Мусса Думбия, который принадлежит «Ростову». Почему в контракте не было пункта, который запретил бы ему выходить на поле сегодня?

- Отчасти это упущение. С другой стороны, мы желаем своим игрокам, чтобы они себя проявляли. Сегодня был одним из лидеров «Арсенала», - сказал Данильянц.