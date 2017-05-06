Чемпион Олимпиады в Рио выиграл турнир в Петербурге, Сафин - третий
Олимпийский чемпион игр в Рио итальянец Даниэль Гародзо выиграл турнир «Рапира Санкт-Петербурга-2017».
В финале он победил своего соотечественника Андреа Кассара со счетом 15:12. Третье место заняли россиянин Тимур Сафин и представитель Гонгконга Чонг Ка Лонг.
Напомним, соревнования рапиристов проходят в Петербурге с 5 по 7 мая. В последний день турнира состоятся матчи командного первенства. Тимур Сафин на бразильской Олимпиаде выиграл золотую медаль в командном первенстве и бронзовую в личном.
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