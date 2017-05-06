«Атлетико» обыграл «Эйбар» благодаря голу Сауля
Матч 36-го тура чемпионата Испании между «Атлетико» и «Эйбаром»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Атлетико».
В составе победителей единственный мяч забил Сауль Ньигес. В концовке у хозяев был удален Диего Годин. «Атлетико»
набрал 74 очка и занимает третье место. У «Эйбара» 54 очка и восьмое место.
Чемпионат Испании. Примера
36-й тур
Матч
Голы
Сауль 69 (1:0).
Состав
Атлетико: Облак, Годин, Эрнандес Л., Луис, Сауль, Карраско (Тьягу, 80), Коке, Парти, Габи, Гайтан (Торрес, 46), Гризманн (Корреа, 86)
Эйбар: Родригес, Лежён, Рамис (Гальвес, 59), Жунка, Арбилья, Педро Леон, Энрих, Гарсия Д., Инуи (Пенья, 76), Эскаланте, Гарсия К. (Гонсалес, 84)
Предупреждения:
Гризманн, 15; Луис, 53; Торрес, 90; Годин, 90 - Рамис, 43; Арбилья, 52; Гарсия Д., 90
Удаления:
Годин, 90 - нет
Судья:
Фернандес Борбалан (Испания)
Место и дата
06 мая 17:15, Висенте Кальдерон, Онлайн-трансляция