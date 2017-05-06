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«Атлетико» обыграл «Эйбар» благодаря голу Сауля

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 36-го тура чемпионата Испании между «Атлетико» и «Эйбаром» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Атлетико».

В составе победителей единственный мяч забил Сауль Ньигес. В концовке у хозяев был удален Диего Годин. «Атлетико» набрал 74 очка и занимает третье место. У «Эйбара» 54 очка и восьмое место.

Чемпионат Испании. Примера

36-й тур

Матч

Атлетико - Эйбар - 1:0 (0:0)

Голы

Сауль 69 (1:0).

Состав

Атлетико: Облак, Годин, Эрнандес Л., Луис, Сауль, Карраско (Тьягу, 80), Коке, Парти, Габи, Гайтан (Торрес, 46), Гризманн (Корреа, 86)

Эйбар: Родригес, Лежён, Рамис (Гальвес, 59), Жунка, Арбилья, Педро Леон, Энрих, Гарсия Д., Инуи (Пенья, 76), Эскаланте, Гарсия К. (Гонсалес, 84)

Предупреждения:

Гризманн, 15; Луис, 53; Торрес, 90; Годин, 90 - Рамис, 43; Арбилья, 52; Гарсия Д., 90

Удаления:

Годин, 90 - нет

Судья:

Фернандес Борбалан (Испания)

Место и дата

06 мая 17:15, Висенте Кальдерон, Онлайн-трансляция

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