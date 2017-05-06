Александр Рязанцев: Играть за «Зенит-2» - это мое личное решение

Полузащитник «Зенита-2» Александр Рязанцев поделился мнением о победе над «Мордовией» в матче 35-го тура ФНЛ (3:1).

- Время, проведенное на поле - это максимум на данный момент или можете и больше?

- Гораздо больше не могу. Это если и не максимум, то близко к этому.

- В мае сможете сыграть больше времени?

- Конечно. Думаю, с каждой игрой буду прибавлять.

- Вы один из самых опытных игроков вместе с Зыряновым и Лобовым. Насколько для ребят это имеет значение?

- Таких креативных игроков, как Зырянов, сейчас нет в нашем футболе - по моему личному субъективному мнению. Даже не надо слушать, что он говорит, а просто смотреть, что Зырянов делает на поле.

- То, что вы в «Зените-2», означает, что вас до конца сезона не увидим в основной команде?

- Играть во второй команде - это мое личное решение. Вот и все. После восстановления от травмы я сразу пришел во вторую команду. Мне здесь комфортно тренироваться, играть и восстанавливаться.

- А после сезона?

- Что будет после сезона, пока не готов сказать, - передает слова Рязанцева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, до игры с «Мордовией» последний матч полузащитник провел 21 мая 2016 года за «Урал» против краснодарской «Кубани».

«Зенит-2» обыграл «Мордовию» со счетом 3:1. В составе петербургского клуба дубль оформил Кирилл Погребняк, еще один мяч забил Владислав Сиротов. У саранского клуба отличился Андрей Иванов.

Для второй команды сине-бело-голубых эта победа стала первой с 13 ноября 2016 года, когда петербуржцы обыграли «Енисей» (2:0).

После этой встречи команда Владислава Радимова с 39 очками идет на 12-м месте в таблице. Саранский клуб с 33 баллами остался на 18-й позиции.

Следующий матч «Зенит-2» проведет 10 мая в гостях против «Кубани», «Мордовия» в этот же день дома встретится с «Волгарем».