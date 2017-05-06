Александр Рязанцев: Играть за «Зенит-2» - это мое личное решение
Полузащитник «Зенита-2» Александр Рязанцев поделился мнением о победе над «Мордовией» в матче 35-го тура ФНЛ (3:1).
- Время, проведенное на поле - это максимум на данный момент или можете и больше?
- Гораздо больше не могу. Это если и не максимум, то близко к этому.
- В мае сможете сыграть больше времени?
- Конечно. Думаю, с каждой игрой буду прибавлять.
- Вы один из самых опытных игроков вместе с Зыряновым и Лобовым. Насколько для ребят это имеет значение?
- Таких креативных игроков, как Зырянов, сейчас нет в нашем футболе - по моему личному субъективному мнению. Даже не надо слушать, что он говорит, а просто смотреть, что Зырянов делает на поле.
- То, что вы в «Зените-2», означает, что вас до конца сезона не увидим в основной команде?
- Играть во второй команде - это мое личное решение. Вот и все. После восстановления от травмы я сразу пришел во вторую команду. Мне здесь комфортно тренироваться, играть и восстанавливаться.
- А после сезона?
- Что будет после сезона, пока не готов сказать, - передает слова Рязанцева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, до игры с «Мордовией» последний матч полузащитник провел 21 мая 2016 года за «Урал» против краснодарской «Кубани».
«Зенит-2» обыграл «Мордовию» со счетом 3:1. В составе петербургского клуба дубль оформил Кирилл Погребняк, еще один мяч забил Владислав Сиротов. У саранского клуба отличился Андрей Иванов.
Для второй команды сине-бело-голубых эта победа стала первой с 13 ноября 2016 года, когда петербуржцы обыграли «Енисей» (2:0).
После этой встречи команда Владислава Радимова с 39 очками идет на 12-м месте в таблице. Саранский клуб с 33 баллами остался на 18-й позиции.
Следующий матч «Зенит-2» проведет 10 мая в гостях против «Кубани», «Мордовия» в этот же день дома встретится с «Волгарем».
Матч
Зенит-2 - Мордовия - 3:1 (1:0)
Голы
Погребняк 43 (1:0). Сиротов 64 (2:0). Погребняк 79 (3:0). Иванов 90 (3:1).
Место и дата
06 мая 17:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция