Немец Грайпель выиграл второй этап «Джиро д’Италия»
Состоялся второй этап
веломногодневки «Джиро д’Италия». Победу одержал немецкий спортсмен Андре Грайпель, выступающий за команду Lotto Souda.
Результат победителя –
шесть часов, пять минут и 18 секунд. Вторым стал итальянец Роберто Феррари,
третьим – бельгиец Яспер Стюйвен. Они показали то же время, что и
победитель.
«Джиро д’Италия»
2-й этап
Ольбия - Тортоли
221 км
1. Андре Грайпель
(Германия, Lotto Soudal) 6.05,18
2. Роберто Феррари (Италия, UAE Emirates) то же время
3. Яспер Стюйвен (Бельгия, Trek-Segafredo) то же время
4. Фернандо Гавирия (Колумбия, Quick-Step Floors) то же время
5. Кристиан Сбаральи (Италия, Dimension Data) то же время
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