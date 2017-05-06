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Павлюченкова выиграла турнир в Рабате, обыграв в финале Скьявоне

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Финальный матч турнира WTA в Рабате (Марокко) между россиянкой Анастасией Павлюченковой и итальянкой Франческой Скьявоне завершился победой российской теннисистки. Итоговый счет матча - 7:5, 7:5 в пользу Павлюченковой.

Матч продолжался один час и 43 минуты. Павлюченкова сделала один эйс при шести двойных ошибках. У Скьявоне четыре эйса и столько же двойных ошибок. Отметим, что Анастасия завоевала десятый титул в карьере.

Турнир WTA

Рабат (Марокко)

Покрытие: грунт

Призовой фонд: 226 750 долларов

Финал

Анастасия Павлюченкова (Россия) – Франческа Скьявоне (Италия) – 7:5, 7:5

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