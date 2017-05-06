Павлюченкова выиграла турнир в Рабате, обыграв в финале Скьявоне
Финальный матч
турнира WTA в Рабате
(Марокко) между россиянкой Анастасией Павлюченковой и итальянкой Франческой
Скьявоне завершился победой российской теннисистки. Итоговый счет матча - 7:5, 7:5 в пользу Павлюченковой.
Матч продолжался один час и
43 минуты. Павлюченкова сделала один эйс при шести двойных ошибках. У
Скьявоне четыре эйса и столько же двойных ошибок. Отметим, что Анастасия
завоевала десятый титул в карьере.
Турнир WTA
Рабат (Марокко)
Покрытие: грунт
Призовой фонд: 226 750 долларов
Финал
Анастасия Павлюченкова
(Россия) – Франческа Скьявоне (Италия) – 7:5, 7:5
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