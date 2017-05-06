Словакия в овертайме вырвала победу в матче с Италией на чемпионате мира
Матч первого
тура группового турнира чемпионата мира по хоккею между сборными Словакии и
Италии завершился победой словаков в овертайме. Итоговый счет матча – 3:2.
На гол Михела
Миклика итальянцы ответили шайбами Джованни Морини и Луки Фриго. В конце
основного времени Словакия, сняв вратаря, сумела сравнять счет – отличился Либор
Гудачек. В овертайме решающую шайбу провел Петер Черешняк.
Словакия
набрала два очка и на данный момент идет третьей в группе А. У Италии одно очко
и пятое место.
Чемпионат мира
Кельн
(Германия)
Группа А
1-й тур
Матч
Словакия - Италия - 3:2 О.Т. (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)
Голы:
Миклик (Яношик, Чережнак), 6:58 (1:0). Морини (Фриго), 35:06 (1:1). Фриго (Сканделла), 42:41 (1:2). Гудачек Л. (Серсен, Миклик), 58:56 (2:2). Чережнак (Скокан, Ближняк), 62:45 (3:2).
Место и дата
06 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция