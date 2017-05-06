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Словакия в овертайме вырвала победу в матче с Италией на чемпионате мира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч первого тура группового турнира чемпионата мира по хоккею между сборными Словакии и Италии завершился победой словаков в овертайме. Итоговый счет матча – 3:2.

На гол Михела Миклика итальянцы ответили шайбами Джованни Морини и Луки Фриго. В конце основного времени Словакия, сняв вратаря, сумела сравнять счет – отличился Либор Гудачек. В овертайме решающую шайбу провел Петер Черешняк.

Словакия набрала два очка и на данный момент идет третьей в группе А. У Италии одно очко и пятое место.

Чемпионат мира

Кельн (Германия)

Группа А

1-й тур

Матч

Словакия - Италия - 3:2 О.Т. (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)

Голы:

Миклик (Яношик, Чережнак), 6:58 (1:0). Морини (Фриго), 35:06 (1:1). Фриго (Сканделла), 42:41 (1:2). Гудачек Л. (Серсен, Миклик), 58:56 (2:2). Чережнак (Скокан, Ближняк), 62:45 (3:2).

Место и дата

06 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

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