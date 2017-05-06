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Чехия разгромила Белоруссию на чемпионате мира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч второго тура группового турнира чемпионата мира по хоккею между сборными Белоруссии и Чехии завершился победой чешской команды. Итоговый счет матча – 6:1.

В составе победителей отличились Петр Врана, Радко Гудас, Роман Червенка, Радим Шимек,  Якуб Ворачек и Михал Кемпны. У белорусов единственная шайба в активе Александра Павловича.

Чехия набрала три очка и занимает третье место в группе В.  У сборной Белоруссии после двух матчей ноль очков и последнее место.

Чемпионат мира

(Германия)

Группа В

2-й тур

Матч

Белоруссия - Чехия - 1:6 (0:2, 1:1, 0:3)

Голы:

Врана (Бирнер, Ржепик), 13:16 (0:1). Гудас (Ворачек), 17:30 (0:2). Павлович (Денисов, Лисовец), 21:13 (1:2). Червенка (Горак, Ержабек), 35:38 (1:3). Шимек (Радил, Ворачек), 47:26 (1:4 - бол.). Ворачек (Пастрняк, Каберле), 49:37 (1:5). Кемпны (Зогорна, Ганзл), 59:44 (1:6).

Место и дата

06 мая 17:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция

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