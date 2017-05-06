Чехия разгромила Белоруссию на чемпионате мира
Матч второго
тура группового турнира чемпионата мира по хоккею между сборными Белоруссии и
Чехии завершился победой чешской команды. Итоговый счет матча – 6:1.
В составе
победителей отличились Петр Врана, Радко Гудас, Роман Червенка, Радим Шимек, Якуб Ворачек и Михал Кемпны. У белорусов
единственная шайба в активе Александра Павловича.
Чехия набрала
три очка и занимает третье место в группе В.
У сборной Белоруссии после двух матчей ноль очков и последнее место.
Чемпионат мира
(Германия)
Группа В
2-й тур
Матч
Белоруссия - Чехия - 1:6 (0:2, 1:1, 0:3)
Голы:
Врана (Бирнер, Ржепик), 13:16 (0:1). Гудас (Ворачек), 17:30 (0:2). Павлович (Денисов, Лисовец), 21:13 (1:2). Червенка (Горак, Ержабек), 35:38 (1:3). Шимек (Радил, Ворачек), 47:26 (1:4 - бол.). Ворачек (Пастрняк, Каберле), 49:37 (1:5). Кемпны (Зогорна, Ганзл), 59:44 (1:6).
Место и дата
06 мая 17:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция