«Химки» выиграли второй матч в серии у «Енисея», Швед набрал 26 очков
Матч 1/4 финала плей-офф
Единой лиги ВТБ между «Химками» и «Енисеем» завершился победой хозяев. Итоговый
счет матча – 109:81 в пользу «Химок».
В составе победителей самым
результативным стал Алексей Швед, который набрал 26 очков. У «Енисея» 23 очка
набрал Сулейман Браймо. Счет в серии стал 2-0 в пользу «Химок».
«Советский спорт» вел
видеотрансляцию матча.
Единая лига ВТБ
1/4 финала
Матч
Место и дата
06 мая 18:00, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция
Счет в серии – 2-0
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