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«Химки» выиграли второй матч в серии у «Енисея», Швед набрал 26 очков

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ между «Химками» и «Енисеем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 109:81 в пользу «Химок».

В составе победителей самым результативным стал Алексей Швед, который набрал 26 очков. У «Енисея» 23 очка набрал Сулейман Браймо. Счет в серии стал 2-0 в пользу «Химок».

«Советский спорт» вел видеотрансляцию матча.

Единая лига ВТБ

1/4 финала

Матч

Химки - Енисей

Место и дата

06 мая 18:00, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция

Счет в серии – 2-0


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