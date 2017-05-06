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«ПСЖ» разгромил «Бастию», Кавани сделал дубль

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 36-го тура чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Бастией» завершился убедительной победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:0 в пользу «ПСЖ».

В составе победителей дубль сделал Эдинсон Кавани, который также не реализовал пенальти. Кроме него, у парижан забивали Лукас Моура, Марко Верратти и Маркиньос.

«ПСЖ» набрал 83 очка и идет вторым в чемпионате Франции. Столько же у «Монако», но у лидера два матча в запасе. «Бастия» на последнем месте – 31 очко.

Чемпионат Франции. Лига 1

36-й тур

Матч

ПСЖ - Бастия - 5:0 (2:0)

Голы

Лукас 32 (1:0). Верратти 35 (2:0). Кавани 76 (3:0). Маркиньос 82 (4:0). Кавани 89 (5:0).

Состав

ПСЖ: Трапп, Менье, Максвелл, Маркиньос, Тиаго Силва, Матюиди (Нкунку, 83), Верратти (Ло Чельсо, 81), Рабьо, Дракслер, Кавани, Лукас (Гедеш, 75)

Бастия: Лека, Бенгтссон, Эль-Каутари, Джику, Кулибали, Мустефа, Кейта, Сент-Максимин (Даник, 57), Нгандо (Нангис, 73), Онианк, Кривелли (Диалло, 88)

Предупреждения:

Менье, 74 - Лека, 35; Мустефа, 59

Судья:

Франсуа Летексье (Франция)

Место и дата

06 мая 18:00, Парк-де-Пренс, Онлайн-трансляция

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