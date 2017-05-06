«ПСЖ» разгромил «Бастию», Кавани сделал дубль

Матч 36-го тура чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Бастией» завершился убедительной победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:0 в пользу «ПСЖ».

В составе победителей дубль сделал Эдинсон Кавани, который также не реализовал пенальти. Кроме него, у парижан забивали Лукас Моура, Марко Верратти и Маркиньос.

«ПСЖ» набрал 83 очка и идет вторым в чемпионате Франции. Столько же у «Монако», но у лидера два матча в запасе. «Бастия» на последнем месте – 31 очко.

Чемпионат Франции. Лига 1

36-й тур