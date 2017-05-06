«ПСЖ» разгромил «Бастию», Кавани сделал дубль
Матч 36-го тура чемпионата
Франции между «ПСЖ» и «Бастией» завершился убедительной победой хозяев.
Итоговый счет матча – 5:0 в пользу «ПСЖ».
В составе победителей дубль
сделал Эдинсон Кавани, который также не реализовал пенальти. Кроме него, у
парижан забивали Лукас Моура, Марко Верратти и Маркиньос.
«ПСЖ» набрал 83 очка и идет
вторым в чемпионате Франции. Столько же у «Монако», но у лидера два матча в
запасе. «Бастия» на последнем месте – 31 очко.
Чемпионат Франции. Лига 1
36-й тур
Матч
Голы
Лукас 32 (1:0). Верратти 35 (2:0). Кавани 76 (3:0). Маркиньос 82 (4:0). Кавани 89 (5:0).
Состав
ПСЖ: Трапп, Менье, Максвелл, Маркиньос, Тиаго Силва, Матюиди (Нкунку, 83), Верратти (Ло Чельсо, 81), Рабьо, Дракслер, Кавани, Лукас (Гедеш, 75)
Бастия: Лека, Бенгтссон, Эль-Каутари, Джику, Кулибали, Мустефа, Кейта, Сент-Максимин (Даник, 57), Нгандо (Нангис, 73), Онианк, Кривелли (Диалло, 88)
Предупреждения:
Менье, 74 - Лека, 35; Мустефа, 59
Судья:
Франсуа Летексье (Франция)
Место и дата
06 мая 18:00, Парк-де-Пренс, Онлайн-трансляция