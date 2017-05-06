Макарова проиграла Бертенс в первом круге турнира в Мадриде
Российская теннисистка Екатерина Макарова не смогла выйти во второй круг
крупного турнира в Мадриде, призовой фонд которого составляет 5,4 миллиона
долларов.
В субботу Макарова в первом круге уступила голландке Кики Бертенс со
счетом 1:6, 6:7 (4:7). Теннисистки провели на корте почти полтора часа.
Следующей соперницей Бертенс будет сильнейшая в противостоянии Гарбинье
Мугуруса (Испания) – Тимя Бащински (Швейцария).
Турнир WTA. Мадрид, Испания
Первый круг
Покрытие: грунт
Призовой фонд: 5,4 млн долларов
Екатерина Макарова (Россия) – Кики Бертенс (Голландия) – 1:6, 6:7
(4:7).
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