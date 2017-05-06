Хосеп Гвардиола: По количеству моментов мы лучшие в АПЛ
Главный тренер «Манчестер
Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями после матча 36-го тура чемпионата
Англии против «Кристал Пэлас». Напомним, что его команда победила со счетом 5:0.
«Сегодня мы открыли счет на второй минуте и забили ещё один гол сразу после перерыва, что дало нам большое преимущество.Недооценивать «Кристал Пэлас» нельзя: несколько недель назад он разгромил «Арсенал», так что пять голов в ворота такого противника – это хороший результат.
По количеству голевых моментов мы
– ведущая команда в АПЛ, но проблема в том, что в этом сезоне мы не смогли
реализовать многие из них», - цитирует Гвардиолу официальный сайт «Манчестер
Сити».
Также главный тренер отметил вклад Давида Сильвы, забившего первый гол матча «Игроки высочайшего класса не теряют мяч на стороне противника. Давид – один из таких игроков. Кевину (Де Брюйне) не повезло снова попасть в штангу – кажется, это уже десятый раз в этом сезоне, но он блестяще сыграл сегодня и забил один гол.
Сегодня замечательный день (и день рождения моей дочери), но самое главное – это наша победа – важнейший результат на завершающем этапе сезона», - добавил Гвардиола.
Матч
Манчестер Сити - Кристал Пэлас - 5:0 (1:0)
Голы
Силва 2 (1:0). Компани 49 (2:0). де Брюйне 60 (3:0). Стерлинг 82 (4:0). Отаменди 90 (5:0).
Состав
Манчестер Сити: Кабальеро, Компани, Клиши, Отаменди, Туре, Сане (Навас, 84), Фернандиньо, де Брюйне, Стерлинг, Силва (Сабалета, 68), Габриэл (Ихеаначо, 85)
Кристал Пэлас: Хеннесси, Келли (Делэйни, 76), ван Анхолт, Уорд, Заа, Таунсенд (Ли Чун Юн, 57), Панчон, Миливоевич (Фламини, 67), МакАртур, Бентеке К., Шлупп
Предупреждения:
Компани, 33 - Келли, 4; Миливоевич, 52; Делэйни, 90
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
06 мая 14:30, Этихад, Онлайн-трансляция