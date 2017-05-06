Хосеп Гвардиола: По количеству моментов мы лучшие в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями после матча 36-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас». Напомним, что его команда победила со счетом 5:0.

«Сегодня мы открыли счет на второй минуте и забили ещё один гол сразу после перерыва, что дало нам большое преимущество.Недооценивать «Кристал Пэлас» нельзя: несколько недель назад он разгромил «Арсенал», так что пять голов в ворота такого противника – это хороший результат.

По количеству голевых моментов мы – ведущая команда в АПЛ, но проблема в том, что в этом сезоне мы не смогли реализовать многие из них», - цитирует Гвардиолу официальный сайт «Манчестер Сити».

Также главный тренер отметил вклад Давида Сильвы, забившего первый гол матча «Игроки высочайшего класса не теряют мяч на стороне противника. Давид – один из таких игроков. Кевину (Де Брюйне) не повезло снова попасть в штангу – кажется, это уже десятый раз в этом сезоне, но он блестяще сыграл сегодня и забил один гол.

Сегодня замечательный день (и день рождения моей дочери), но самое главное – это наша победа – важнейший результат на завершающем этапе сезона», - добавил Гвардиола.