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Хосеп Гвардиола: По количеству моментов мы лучшие в АПЛ

Источник:  ФК «Манчестер Сити»Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями после матча 36-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас». Напомним, что его команда победила со счетом 5:0.

«Сегодня мы открыли счет на второй минуте и забили ещё один гол сразу после перерыва, что дало нам большое преимущество.Недооценивать «Кристал Пэлас» нельзя: несколько недель назад он разгромил «Арсенал», так что пять голов в ворота такого противника – это хороший результат.

По количеству голевых моментов мы – ведущая команда в АПЛ, но проблема в том, что в этом сезоне мы не смогли реализовать многие из них», - цитирует Гвардиолу официальный сайт «Манчестер Сити».

Также главный тренер отметил вклад Давида Сильвы, забившего первый гол матча «Игроки высочайшего класса не теряют мяч на стороне противника. Давид – один из таких игроков. Кевину (Де Брюйне) не повезло снова попасть в штангу – кажется, это уже десятый раз в этом сезоне, но он блестяще сыграл сегодня и забил один гол.

Сегодня замечательный день (и день рождения моей дочери), но самое главное – это наша победа – важнейший результат на завершающем этапе сезона», - добавил Гвардиола.

Матч

Манчестер Сити - Кристал Пэлас - 5:0 (1:0)

Голы

Силва 2 (1:0). Компани 49 (2:0). де Брюйне 60 (3:0). Стерлинг 82 (4:0). Отаменди 90 (5:0).

Состав

Манчестер Сити: Кабальеро, Компани, Клиши, Отаменди, Туре, Сане (Навас, 84), Фернандиньо, де Брюйне, Стерлинг, Силва (Сабалета, 68), Габриэл (Ихеаначо, 85)

Кристал Пэлас: Хеннесси, Келли (Делэйни, 76), ван Анхолт, Уорд, Заа, Таунсенд (Ли Чун Юн, 57), Панчон, Миливоевич (Фламини, 67), МакАртур, Бентеке К., Шлупп

Предупреждения:

Компани, 33 - Келли, 4; Миливоевич, 52; Делэйни, 90

Судья:

Майкл Оливер (Англия)

Место и дата

06 мая 14:30, Этихад, Онлайн-трансляция

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