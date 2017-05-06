Кирилл Погребняк: После победы над «Мордовией» «Зенит-2» должен психологически раскрепоститься

Нападающий «Зенита-2» Кирилл Погребняк поделился мнением о победе над «Мордовией» в матче 35-го тура ФНЛ (3:1).

- Психологически сейчас должны раскрепоститься. Надеюсь, дальше все пойдет в гору. Мы многое что сменили перед этой игрой, а что именно - гадать не будем. Может не получаться, можно опустить руки, но мы продолжаем работать. Хоть и проигрываем, но выходим на тренировки, работаем, а кто-то все-таки есть свыше, и он все это видит, и нам воздается.

- Насколько нервной была игра с «Мордовией»?

- Поначалу чувствовалось напряжение - обеим командам очень нужны три очка. Было очень важно, что мы забили до перерыва. Тренерский штаб нашел правильные слова в перерыве. Мы вышли такими же мотивированными, забили еще, и это нас раскрепостило.

- Верите, что до конца первенства команда больше не попадет в черную серию?

- Конечно, у нас таких мыслей не будет, хотя их не было. На каждую игру выходим с мотивацией победить, также будем настраиваться и на следующие матчи. Сегодня мы играли на своем поле, болельщики пришли - как мы можем тут думать даже о ничьей? Играем только на победу, - передает слова Погребняка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит-2» обыграл «Мордовию» со счетом 3:1. В составе петербургского клуба дубль оформил Кирилл Погребняк, еще один мяч забил Владислав Сиротов. У саранского клуба отличился Андрей Иванов.

Для второй команды сине-бело-голубых эта победа стала первой с 13 ноября 2016 года, когда петербуржцы обыграли «Енисей» (2:0).

После этой встречи команда Владислава Радимова с 39 очками идет на 12-м месте в таблице. Саранский клуб с 33 баллами остался на 18-й позиции.

Следующий матч «Зенит-2» проведет 10 мая в гостях против «Кубани», «Мордовия» в этот же день дома встретится с «Волгарем».