Кирилл Погребняк: После победы над «Мордовией» «Зенит-2» должен психологически раскрепоститься
Нападающий «Зенита-2» Кирилл Погребняк поделился мнением о победе над «Мордовией» в матче 35-го тура ФНЛ (3:1).
- Психологически сейчас должны раскрепоститься. Надеюсь, дальше все пойдет в гору. Мы многое что сменили перед этой игрой, а что именно - гадать не будем. Может не получаться, можно опустить руки, но мы продолжаем работать. Хоть и проигрываем, но выходим на тренировки, работаем, а кто-то все-таки есть свыше, и он все это видит, и нам воздается.
- Насколько нервной была игра с «Мордовией»?
- Поначалу чувствовалось напряжение - обеим командам очень нужны три очка. Было очень важно, что мы забили до перерыва. Тренерский штаб нашел правильные слова в перерыве. Мы вышли такими же мотивированными, забили еще, и это нас раскрепостило.
- Верите, что до конца первенства команда больше не попадет в черную серию?
- Конечно, у нас таких мыслей не будет, хотя их не было. На каждую игру выходим с мотивацией победить, также будем настраиваться и на следующие матчи. Сегодня мы играли на своем поле, болельщики пришли - как мы можем тут думать даже о ничьей? Играем только на победу, - передает слова Погребняка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, «Зенит-2» обыграл «Мордовию» со счетом 3:1. В составе петербургского клуба дубль оформил Кирилл Погребняк, еще один мяч забил Владислав Сиротов. У саранского клуба отличился Андрей Иванов.
Для второй команды сине-бело-голубых эта победа стала первой с 13 ноября 2016 года, когда петербуржцы обыграли «Енисей» (2:0).
После этой встречи команда Владислава Радимова с 39 очками идет на 12-м месте в таблице. Саранский клуб с 33 баллами остался на 18-й позиции.
Следующий матч «Зенит-2» проведет 10 мая в гостях против «Кубани», «Мордовия» в этот же день дома встретится с «Волгарем».
Матч
Зенит-2 - Мордовия - 3:1 (1:0)
Голы
Погребняк 43 (1:0). Сиротов 64 (2:0). Погребняк 79 (3:0). Иванов 90 (3:1).
Место и дата
06 мая 17:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция