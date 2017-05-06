Венсан Компани: Нам была нужна эта победа
Защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани поделился впечатлениями после матча 36-го тура
чемпионата Англии против «Кристал Пэлас». Напомним, что его команда победила со
счетом 5:0.
«Мы хотели хорошо выступить в первом из трех домашних матчей и не могли надеяться на лучший результат. В следующих двух домашних матчах мы должны бороться за результаты с такой же интенсивностью: победы помогут нам оказаться в более сильном положении перед финальным матчем сезона в гостях у «Уотфорда», - цитирует Компани официальный сайт «Манчестер Сити».
Напомним, что Компани забил один
из мячей в этой игре. Он не считает, что этот гол был лучшим в его карьере в
составе «Сити».
«Эмоциональный настрой играет
большую роль… Я бы назвал лучшим свой гол в ворота « Манчестер Юнайтед» в матче
2012 года – для меня он всегда будет самым ярким.
Сегодня
в начале второго тайма мы побеждали с минимальным счетом 1:0, и было непросто.
Но мы продолжали атаковать и добились второго гола, после которого забили еще
три, - нам была нужна эта победа», - добавил бельгиец.
Манчестер Сити - Кристал Пэлас - 5:0 (1:0) Силва 2 (1:0). Компани 49 (2:0). де Брюйне 60 (3:0). Стерлинг 82 (4:0). Отаменди 90 (5:0). Манчестер Сити: Кабальеро, Компани, Клиши, Отаменди, Туре, Сане (Навас, 84), Фернандиньо, де Брюйне, Стерлинг, Силва (Сабалета, 68), Габриэл (Ихеаначо, 85) Кристал Пэлас: Хеннесси, Келли (Делэйни, 76), ван Анхолт, Уорд, Заа, Таунсенд (Ли Чун Юн, 57), Панчон, Миливоевич (Фламини, 67), МакАртур, Бентеке К., Шлупп Компани, 33 - Келли, 4; Миливоевич, 52; Делэйни, 90 Майкл Оливер (Англия) 06 мая 14:30, Этихад, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Состав
Предупреждения:
Судья:
Место и дата
Манчестер Сити - Кристал Пэлас - 5:0 (1:0)
Силва 2 (1:0). Компани 49 (2:0). де Брюйне 60 (3:0). Стерлинг 82 (4:0). Отаменди 90 (5:0).
Манчестер Сити: Кабальеро, Компани, Клиши, Отаменди, Туре, Сане (Навас, 84), Фернандиньо, де Брюйне, Стерлинг, Силва (Сабалета, 68), Габриэл (Ихеаначо, 85)
Кристал Пэлас: Хеннесси, Келли (Делэйни, 76), ван Анхолт, Уорд, Заа, Таунсенд (Ли Чун Юн, 57), Панчон, Миливоевич (Фламини, 67), МакАртур, Бентеке К., Шлупп
Компани, 33 - Келли, 4; Миливоевич, 52; Делэйни, 90
Майкл Оливер (Англия)
06 мая 14:30, Этихад, Онлайн-трансляция