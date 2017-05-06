Венсан Компани: Нам была нужна эта победа

Защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани поделился впечатлениями после матча 36-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас». Напомним, что его команда победила со счетом 5:0.

«Мы хотели хорошо выступить в первом из трех домашних матчей и не могли надеяться на лучший результат. В следующих двух домашних матчах мы должны бороться за результаты с такой же интенсивностью: победы помогут нам оказаться в более сильном положении перед финальным матчем сезона в гостях у «Уотфорда», - цитирует Компани официальный сайт «Манчестер Сити».

Напомним, что Компани забил один из мячей в этой игре. Он не считает, что этот гол был лучшим в его карьере в составе «Сити».

«Эмоциональный настрой играет большую роль… Я бы назвал лучшим свой гол в ворота « Манчестер Юнайтед» в матче 2012 года – для меня он всегда будет самым ярким.

Сегодня в начале второго тайма мы побеждали с минимальным счетом 1:0, и было непросто. Но мы продолжали атаковать и добились второго гола, после которого забили еще три, - нам была нужна эта победа», - добавил бельгиец.