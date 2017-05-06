«Химки» в Нальчике сыграли вничью с местным «Спартаком»
Футболисты нальчикского «Спартака» в домашнем матче 35-го тура
Футбольной национальной лиги сыграли вничью с подмосковными «Химками».
Встреча, прошедшая в субботу в Нальчике на стадионе «Спартак»,
завершилась со счетом 1:1. У гостей на седьмой минуте отличился Ян Казаев.
Хозяева сравняли счет на 23-й – мяч забил Альберт Богатырев.
Таким образом, «Химки» набрали 48 очков и остались на 11-м месте в
турнирной таблице ФНЛ. У «Спартака» стало 38 очков. Он идет 15-м.
В матчах следующего тура «Химки» 10 мая примут «Луч-Энергию», а «Спартак» в этот день на выезде сразится с «Сибирью».
Матч
Спартак-Нальчик - Химки - 1:1 (1:1)
Голы
Казаев 7 (0:1). Богатырёв 23 (1:1).
Место и дата
06 мая 18:30, Спартак, Онлайн-трансляция
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