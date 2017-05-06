«Химки» в Нальчике сыграли вничью с местным «Спартаком»

Футболисты нальчикского «Спартака» в домашнем матче 35-го тура Футбольной национальной лиги сыграли вничью с подмосковными «Химками».

Встреча, прошедшая в субботу в Нальчике на стадионе «Спартак», завершилась со счетом 1:1. У гостей на седьмой минуте отличился Ян Казаев. Хозяева сравняли счет на 23-й – мяч забил Альберт Богатырев.

Таким образом, «Химки» набрали 48 очков и остались на 11-м месте в турнирной таблице ФНЛ. У «Спартака» стало 38 очков. Он идет 15-м.

В матчах следующего тура «Химки» 10 мая примут «Луч-Энергию», а «Спартак» в этот день на выезде сразится с «Сибирью».