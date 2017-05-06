«Локомотив» одолел «Газпром-Югру» на старте Финала шести ЧР
Волейболисты
новосибирского «Локомотива» обыграли сургутский клуб «Газпром-Югра» в матче
группового этапа Финала шести чемпионата России.
Встреча группы
А, прошедшая в субботу в Москве, завершилась волевой победой железнодорожников
в четырех партиях со счетом 3:1 (29:31, 25:17, 25:14, 25:22).
В следующем
матче «Локомотив» 7 мая сыграет с казанским «Зенитом», а «Газпром-Югра»
встретится с клубом из столицы Татарстана днем позже.
Напомним, команды,
занявшие в группе первое и второе места, пробьются в полуфинал.
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