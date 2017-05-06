«Локомотив» одолел «Газпром-Югру» на старте Финала шести ЧР

Волейболисты новосибирского «Локомотива» обыграли сургутский клуб «Газпром-Югра» в матче группового этапа Финала шести чемпионата России.

Встреча группы А, прошедшая в субботу в Москве, завершилась волевой победой железнодорожников в четырех партиях со счетом 3:1 (29:31, 25:17, 25:14, 25:22).

В следующем матче «Локомотив» 7 мая сыграет с казанским «Зенитом», а «Газпром-Югра» встретится с клубом из столицы Татарстана днем позже.

Напомним, команды, занявшие в группе первое и второе места, пробьются в полуфинал.