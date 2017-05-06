«Спартак» обыграл «Томь» и увеличил до 11 очков преимущество над «Зенитом»

Футболисты московского «Спартака» в домашнем матче 27-го тура чемпионата России обыграли «Томь».

Встреча, прошедшая в субботу в Москве на стадионе «Открытие Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-белых. На 15-й минуте точный удар с пенальти нанес голландец Квинси Промес.

Таким образом, «Спартак» набрал 63 очка и увеличил до 10 очков преимущество над ЦСКА и до 11 очков преимущество над «Зенитом». При этом клуб из Санкт-Петербурга свой матч тура проведет в воскресенье против «Терека». В случае, если «Зенит» в этом матче потеряет очки, «Спартак» досрочно станет чемпионом России. У «Томи» осталось 14 очков. Клуб из Томска занимает последнее место.

В матчах следующего тура «Спартак» 13 мая на выезде встретится с «Амкаром», а «Томь» 14 мая примет «Терек».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Спартак» - «Томь».