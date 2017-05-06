«Спартак» обыграл «Томь» и увеличил до 11 очков преимущество над «Зенитом»
Футболисты
московского «Спартака» в домашнем матче 27-го тура чемпионата России обыграли «Томь».
Встреча,
прошедшая в субботу в Москве на стадионе «Открытие Арена», завершилась со
счетом 1:0 в пользу красно-белых. На 15-й минуте точный удар с пенальти нанес
голландец Квинси Промес.
Таким образом, «Спартак»
набрал 63 очка и увеличил до 10 очков преимущество над ЦСКА и до 11 очков преимущество
над «Зенитом». При этом клуб из Санкт-Петербурга свой матч тура проведет в
воскресенье против «Терека». В случае, если «Зенит» в этом матче потеряет очки,
«Спартак» досрочно станет чемпионом России. У «Томи» осталось 14 очков. Клуб из Томска занимает последнее место.
В матчах
следующего тура «Спартак» 13 мая на выезде встретится с «Амкаром», а «Томь» 14
мая примет «Терек».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Спартак» - «Томь».
Матч
Голы
Промес 15 (1:0 - пен.).
Состав
Спартак: Ребров, Ещенко, Комбаров, Джикия, Таски, Фернандо, Глушаков, Промес, Попов (Ананидзе, 58), Зобнин, Зе Луиш (Адриано, 62)
Томь: Солосин, Карымов (Осипов, 46), Пульич, Митерев, Попов, Пугин, Чуперка, Гвинейский (Большунов, 70), Голышев, Сасин (Салахутдинов, 84), Соболев
Предупреждения:
нет - Соболев, 29; Гвинейский, 30; Митерев, 33
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
06 мая 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция