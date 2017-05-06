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Дубль Мертенса помог «Наполи» обыграть «Кальяри»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 35-го тура чемпионата Италии между «Наполи» и «Кальяри» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Наполи».

В составе победителей дубль сделал Дрис Мертенс. Еще один мяч в активе Лоренцо Инсинье. В концовке у гостей отличился Диего Фариас. «Наполи» набрал 77 очков и занимает второе место. У идущей третьей «Ромы» на два очка меньше при матче в запасе. Лидирует «Ювентус» - 84 очка. «Кальяри» с 41 очком на 12-м месте.

Чемпионат Италии. Серия А

35-й тур

Матч

Наполи - Кальяри - 3:1 (1:0)

Голы

Мертенс 2 (1:0). Мертенс 50 (2:0). Инсинье 67 (3:0). Фариас 90 (3:1).

Состав

Наполи: Рейна, Хюсай, Кирикеш, Гулам, Альбиоль, Гамшик (Рог, 69), Жоржиньо, Зелински, Кальехон, Инсинье (Джаккерини, 79), Мертенс (Милик, 77)

Кальяри: Рафаэль, Алвеш, Пизакане, Мурру (Фараго, 71), Саламон, Барелла, Ионице (Гальвао, 69), Исла, Падоин, Сау (Фариас, 78), Боррьелло

Предупреждения:

Зелински, 56 - нет

Судья:

Пьеро Джакомелли (Италия)

Место и дата

06 мая 19:00, Сан Паоло, Онлайн-трансляция

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