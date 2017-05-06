Дубль Мертенса помог «Наполи» обыграть «Кальяри»
Матч 35-го тура чемпионата
Италии между «Наполи» и «Кальяри» завершился победой хозяев. Итоговый счет
матча – 3:1 в пользу «Наполи».
В составе победителей дубль
сделал Дрис Мертенс. Еще один мяч в активе Лоренцо Инсинье. В концовке у гостей отличился Диего Фариас. «Наполи» набрал 77
очков и занимает второе место. У идущей третьей «Ромы» на два очка меньше при
матче в запасе. Лидирует «Ювентус» - 84 очка. «Кальяри» с 41 очком на 12-м
месте.
Чемпионат Италии. Серия А
35-й тур
Матч
Голы
Мертенс 2 (1:0). Мертенс 50 (2:0). Инсинье 67 (3:0). Фариас 90 (3:1).
Состав
Наполи: Рейна, Хюсай, Кирикеш, Гулам, Альбиоль, Гамшик (Рог, 69), Жоржиньо, Зелински, Кальехон, Инсинье (Джаккерини, 79), Мертенс (Милик, 77)
Кальяри: Рафаэль, Алвеш, Пизакане, Мурру (Фараго, 71), Саламон, Барелла, Ионице (Гальвао, 69), Исла, Падоин, Сау (Фариас, 78), Боррьелло
Предупреждения:
Зелински, 56 - нет
Судья:
Пьеро Джакомелли (Италия)
Место и дата
06 мая 19:00, Сан Паоло, Онлайн-трансляция