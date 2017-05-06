Победы «Спартака» и ЦСКА, «Тосно» вышел в РФПЛ, триумф Павлюченковой в Рабате. Главные новости дня

«Советский спорт» представляет вам краткий обзор главных новостей субботы.

1. «Спартак» продолжает идти к чемпионству. На сей раз обыграна «Томь». Правда, победа получилась более трудной, чем многие ожидали. Единственный мяч в активе Квинси Промеса.

2. Ранее ЦСКА одержал гостевую победу над «Амкаром». Голы в активе Федора Чалова и Бибраса Натхо.



3. Впервые в истории в РФПЛ вышел «Тосно». Команда из Ленинградской области обыграла «Нефтехимик» со счетом 2:0 и обеспечила себе второе место в ФНЛ, дающее путевку в высший дивизион.



4. Десятый титул в карьере завоевала российская теннисистка Анастасия Павлюченкова. В финале турнира в Рабате (Марокко) она обыграла итальянку Франческу Скьявоне.



5. В чемпионате Украины определился победитель. Титул досрочно завоевал донецкий «Шахтер», который немного расслабился в конце матча с «Зарей», но все же удержал победу.



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