Победы «Спартака» и ЦСКА, «Тосно» вышел в РФПЛ, триумф Павлюченковой в Рабате. Главные новости дня
«Советский
спорт» представляет вам краткий обзор главных новостей субботы.
1.
«Спартак» продолжает идти к чемпионству. На сей раз обыграна «Томь». Правда,
победа получилась более трудной, чем многие ожидали. Единственный мяч в активе
Квинси Промеса.
2.
Ранее ЦСКА одержал гостевую победу над «Амкаром». Голы в активе Федора Чалова и
Бибраса Натхо.
3.
Впервые в истории в РФПЛ вышел «Тосно». Команда из Ленинградской области
обыграла «Нефтехимик» со счетом 2:0 и обеспечила себе второе место в ФНЛ,
дающее путевку в высший дивизион.
4.
Десятый титул в карьере завоевала российская теннисистка Анастасия Павлюченкова.
В финале турнира в Рабате (Марокко) она обыграла итальянку Франческу Скьявоне.
5.
В чемпионате Украины определился победитель. Титул досрочно завоевал донецкий «Шахтер»,
который немного расслабился в конце матча с «Зарей», но все же удержал победу.
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