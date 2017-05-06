Валерий Петраков: Считаю, что пенальти в ворота «Томи» был сомнительным

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков после поражения от московского «Спартака» в выездном матче 27-го тура РФПЛ высказал мнение, что пенальти в ворота его команды был назначен несправедливо.

«Надо повнимательнее посмотреть видеоповтор, но считаю, что эпизод с назначением пенальти очень сомнительный. Первый тайм с нашей стороны получился более эмоциональным. Мы лучше двигались, организовывали «подходы» к чужим воротам, а после перерыва нам просто не хватило сил», - сказал Петраков в эфире телеканала «Наш футбол».

Встреча, прошедшая в субботу в Москве на стадионе «Открытие Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-белых. На 15-й минуте точный удар с пенальти нанес голландец Квинси Промес.

Таким образом, «Спартака» набрал 63 очка и увеличил до 10 очков преимущество над ЦСКА и до 11 очков преимущество над «Зенитом». При этом клуб из Санкт-Петербурга свой матч тура проведет в воскресенье против «Терека». В случае, если «Зенит» в этом матче потеряет очки, «Спартак» досрочно станет чемпионом России. У «Томи» осталось 14 очков. Клуб из Томска занимает последнее место.