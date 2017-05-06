Тимур Сафин: Хотел выиграть при своих болельщиках, но итальянцы сейчас очень сильны
Российский фехтовальщик на рапирах Тимур Сафин в беседе с корреспондентом «Советского спорта Санкт-Петербурга» поделился мнением о своем выступлении на турнире «Рапира Санкт-Петербурга-2017».
– Хотел выиграть при своих болельщиках, но итальянцы сейчас очень сильны. У меня немного побаливает голеностоп, даже заморозку приходилось делать. Надеюсь, Россия выиграет командное первенство, а я смогу взять реванш у итальянца.
– Довольны ли вы уровнем организации петербургского турнира?
– Турнир очень хороший. Рад, что такие соревнования проходят у нас в России. Приятно выступать у себя на родине. Организация на высоком уровне, место для турнира идеальное, – сказал Сафин в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, турнир «Рапира Санкт-Петербурга-2017» выиграл олимпийский чемпион игр в Рио итальянец Даниэль Гародзо.
В финале он победил своего соотечественника Андреа Кассара со счетом 15:12. Третье место заняли россиянин Тимур Сафин и представитель Гонгконга Чонг Ка Лонг.
Соревнования рапиристов проходят в Петербурге с 5 по 7 мая. В последний день турнира состоятся матчи командного первенства. Тимур Сафин на бразильской Олимпиаде выиграл золотую медаль в командном первенстве и бронзовую в личном.