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Тимур Сафин: Хотел выиграть при своих болельщиках, но итальянцы сейчас очень сильны

Юрий Якушин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Российский фехтовальщик на рапирах Тимур Сафин в беседе с корреспондентом «Советского спорта Санкт-Петербурга» поделился мнением о своем выступлении на турнире «Рапира Санкт-Петербурга-2017».

– Хотел выиграть при своих болельщиках, но итальянцы сейчас очень сильны. У меня немного побаливает голеностоп, даже заморозку приходилось делать. Надеюсь, Россия выиграет командное первенство, а я смогу взять реванш у итальянца.

– Довольны ли вы уровнем организации петербургского турнира?
– Турнир очень хороший. Рад, что такие соревнования проходят у нас в России. Приятно выступать у себя на родине. Организация на высоком уровне, место для турнира идеальное, – сказал Сафин в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, турнир «Рапира Санкт-Петербурга-2017» выиграл олимпийский чемпион игр в Рио итальянец Даниэль Гародзо.

В финале он победил своего соотечественника Андреа Кассара со счетом 15:12. Третье место заняли россиянин Тимур Сафин и представитель Гонгконга Чонг Ка Лонг.

Соревнования рапиристов проходят в Петербурге с 5 по 7 мая. В последний день турнира состоятся матчи командного первенства. Тимур Сафин на бразильской Олимпиаде выиграл золотую медаль в командном первенстве и бронзовую в личном.

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