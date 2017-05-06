«Спартак» в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов
Футболисты
московского «Спартака» в следующем сезоне примут участие в Лиге чемпионов. Об
этом стало известно после окончания матча 27-го тура РФПЛ «Спартак» - «Томь», в
котором красно-белые выиграли – 1:0.
Таким
образом, «Спартака» набрал 63 очка и увеличил до 10 очков преимущество над ЦСКА
и до 11 очков преимущество над «Зенитом». При этом клуб из Санкт-Петербурга
свой матч тура проведет в воскресенье против «Терека». В случае, если «Зенит» в
этом матче потеряет очки, «Спартак» досрочно станет чемпионом России.
ЦСКА в свою очередь потерял даже теоретические шансы догнать красно-белых. «Спартак» гарантировал себе как минимум второе место по итогам чемпионата, а значит в следующем году сыграет в Лиге чемпионов.
Матч
Голы
Промес 15 (1:0 - пен.).
Состав
Спартак: Ребров, Ещенко, Комбаров, Джикия, Таски, Фернандо, Глушаков, Промес, Попов (Ананидзе, 58), Зобнин, Зе Луиш (Адриано, 62)
Томь: Солосин, Карымов (Осипов, 46), Пульич, Митерев, Попов, Пугин, Чуперка, Гвинейский (Большунов, 70), Голышев, Сасин (Салахутдинов, 84), Соболев
Предупреждения:
нет - Соболев, 29; Гвинейский, 30; Митерев, 33
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
06 мая 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция