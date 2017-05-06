«Спартак» в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов

Футболисты московского «Спартака» в следующем сезоне примут участие в Лиге чемпионов. Об этом стало известно после окончания матча 27-го тура РФПЛ «Спартак» - «Томь», в котором красно-белые выиграли – 1:0.

Таким образом, «Спартака» набрал 63 очка и увеличил до 10 очков преимущество над ЦСКА и до 11 очков преимущество над «Зенитом». При этом клуб из Санкт-Петербурга свой матч тура проведет в воскресенье против «Терека». В случае, если «Зенит» в этом матче потеряет очки, «Спартак» досрочно станет чемпионом России.

ЦСКА в свою очередь потерял даже теоретические шансы догнать красно-белых. «Спартак» гарантировал себе как минимум второе место по итогам чемпионата, а значит в следующем году сыграет в Лиге чемпионов.