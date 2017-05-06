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Голы Месси, Суареса и Неймара принесли «Барселоне» победу над «Вильярреалом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 36-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Вильярреалом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Барселоны».

В составе победителей отличились Неймар, Лионель Месси, который  сделал дубль, и Неймар. «Вильярреал» ответил голом Седрика Бакамбу.

«Барселона» набрала 84 очка и занимает первое место. При этом у идущего вторым мадридского «Реала» две игры в запасе при трехочковом отставании. «Вильярреал» на пятом месте – 63 очка.

Чемпионат Испании. Примера

36-й тур

Матч

Барселона - Вильярреал - 4:1 (2:1)

Голы

Неймар 21 (1:0). Бакамбу 32 (1:1). Месси 45 (2:1). Суарес Л. 69 (3:1). Месси 82 (4:1 - пен.).

Состав

Барселона: тер Штеген, Пике, Динь (Альба, 76), Умтити, Бускетс, Роберто (Маскерано, 78), Иньеста, Ракитич (Гомеш, 83), Неймар, Суарес Л., Месси

Вильярреал: Фернандес, Марио, Мусаккио, Коста, Гонсалес А., дос Сантос, Сориано Р. (Кастильехо, 72), Тригерос, Эрнандес, Сольдадо (Сансоне, 72), Бакамбу (Лопес, 83)

Предупреждения:

Роберто, 16; Иньеста, 64 - Гонсалес А., 19; Сольдадо, 72; Мусаккио, 77; Коста, 81

Судья:

Хосе Мария Санчес (Испания)

Место и дата

06 мая 19:30, Ноу Камп, Онлайн-трансляция

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