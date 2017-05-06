Голы Месси, Суареса и Неймара принесли «Барселоне» победу над «Вильярреалом»
Матч
36-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Вильярреалом» завершился
победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Барселоны».
В
составе победителей отличились Неймар, Лионель Месси, который сделал дубль, и Неймар. «Вильярреал» ответил
голом Седрика Бакамбу.
«Барселона»
набрала 84 очка и занимает первое место. При этом у идущего вторым мадридского «Реала»
две игры в запасе при трехочковом отставании. «Вильярреал» на пятом месте – 63 очка.
Чемпионат
Испании. Примера
36-й тур
Матч
Барселона - Вильярреал - 4:1 (2:1)
Голы
Неймар 21 (1:0). Бакамбу 32 (1:1). Месси 45 (2:1). Суарес Л. 69 (3:1). Месси 82 (4:1 - пен.).
Состав
Барселона: тер Штеген, Пике, Динь (Альба, 76), Умтити, Бускетс, Роберто (Маскерано, 78), Иньеста, Ракитич (Гомеш, 83), Неймар, Суарес Л., Месси
Вильярреал: Фернандес, Марио, Мусаккио, Коста, Гонсалес А., дос Сантос, Сориано Р. (Кастильехо, 72), Тригерос, Эрнандес, Сольдадо (Сансоне, 72), Бакамбу (Лопес, 83)
Предупреждения:
Роберто, 16; Иньеста, 64 - Гонсалес А., 19; Сольдадо, 72; Мусаккио, 77; Коста, 81
Судья:
Хосе Мария Санчес (Испания)
Место и дата
06 мая 19:30, Ноу Камп, Онлайн-трансляция