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«РБ Лейпциг» обыграл «Герту» и обеспечил себе прямую путевку в Лигу чемпионов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 32-го тура чемпионата Германии между «Гертой» и «РБ Лейпциг» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Лейпцига».

В составе победителей по дублю сделали Тимо Вернер и Дэви Зельке. Единственный мяч «Герта» провел благодаря автоголу Рани Хедиры.

«Лейпциг» набрал 66 очков и идет вторым в бундеслиге. Команда после этой победы обеспечила себе место не ниже третьего и, следовательно, пробилась в групповой турнир Лиги чемпионов следующего сезона напрямую. У «Герты» 46 очков и пятое место.

Чемпионат Германии. Бундеслига

32-й тур

Матч

Герта - РБ Лейпциг - 1:4 (0:1)

Голы

Вернер 11 (0:1). Вернер 54 (0:2). Хедира 85 (1:2 - автогол). Сельке 89 (1:3). Сельке 90 (1:4).

Состав

Герта: Ярстейн, Торунариджа, Лангкамп, Пекарик, Брукс, Штокер (Вайзер, 63), Дарида, Шелбред (Аллан, 64), Калу, Ибишевич, Эссвайн (Харагучи, 85)

РБ Лейпциг: Гулаши, Юпамекано, Комппер, Бернардо, Ильзанкер, Демме, Кейта (Хедира, 76), Поульсен (Сельке, 81), Форсберг, Забитцер, Вернер (Кайзер, 87)

Предупреждения:

Лангкамп, 52; Ибишевич, 74; Брукс, 78 - Комппер, 34; Ильзанкер, 70; Демме, 85

Судья:

Роберт Хартманн (Германия)

Место и дата

06 мая 19:30, Олимпиаштадион, Онлайн-трансляция


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