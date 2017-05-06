«РБ Лейпциг» обыграл «Герту» и обеспечил себе прямую путевку в Лигу чемпионов
Матч
32-го тура чемпионата Германии между «Гертой» и «РБ Лейпциг» завершился победой
гостей. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Лейпцига».
В
составе победителей по дублю сделали Тимо Вернер и Дэви Зельке. Единственный
мяч «Герта» провел благодаря автоголу Рани Хедиры.
«Лейпциг»
набрал 66 очков и идет вторым в бундеслиге. Команда после этой победы
обеспечила себе место не ниже третьего и, следовательно, пробилась в групповой
турнир Лиги чемпионов следующего сезона напрямую. У «Герты» 46 очков и пятое
место.
Чемпионат
Германии. Бундеслига
32-й
тур
Матч
Герта - РБ Лейпциг - 1:4 (0:1)
Голы
Вернер 11 (0:1). Вернер 54 (0:2). Хедира 85 (1:2 - автогол). Сельке 89 (1:3). Сельке 90 (1:4).
Состав
Герта: Ярстейн, Торунариджа, Лангкамп, Пекарик, Брукс, Штокер (Вайзер, 63), Дарида, Шелбред (Аллан, 64), Калу, Ибишевич, Эссвайн (Харагучи, 85)
РБ Лейпциг: Гулаши, Юпамекано, Комппер, Бернардо, Ильзанкер, Демме, Кейта (Хедира, 76), Поульсен (Сельке, 81), Форсберг, Забитцер, Вернер (Кайзер, 87)
Предупреждения:
Лангкамп, 52; Ибишевич, 74; Брукс, 78 - Комппер, 34; Ильзанкер, 70; Демме, 85
Судья:
Роберт Хартманн (Германия)
Место и дата
06 мая 19:30, Олимпиаштадион, Онлайн-трансляция