Массимо Каррера не пришел на послематчевую пресс-конференцию
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отказался от общения с журналистами после матча.
- Вынужден извиниться, но Каррера сегодня не придет на послематчевую пресс-конференцию, - сказал после игры пресс-аташе «Спартака» Леонид Трахтенберг. - Почему? Об это вы его сами спросите после следующего матча.
Добавим, что по ходу игры с «Томью» итальянец много раз выражал недовольство действиями своей команды, а сразу после финального свистка, не пообщавшись с футболистами, отправился в раздевалку и выглядел разозленным.
«Спартак» в 27-м туре победил «Томь» - 1:0.
Матч
Голы
Промес 15 (1:0 - пен.).
Состав
Спартак: Ребров, Ещенко, Комбаров, Джикия, Таски, Фернандо, Глушаков, Промес, Попов (Ананидзе, 58), Зобнин, Зе Луиш (Адриано, 62)
Томь: Солосин, Карымов (Осипов, 46), Пульич, Митерев, Попов, Пугин, Чуперка, Гвинейский (Большунов, 70), Голышев, Сасин (Салахутдинов, 84), Соболев
Предупреждения:
нет - Соболев, 29; Гвинейский, 30; Митерев, 33
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
06 мая 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция