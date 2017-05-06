Массимо Каррера не пришел на послематчевую пресс-конференцию

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отказался от общения с журналистами после матча.

- Вынужден извиниться, но Каррера сегодня не придет на послематчевую пресс-конференцию, - сказал после игры пресс-аташе «Спартака» Леонид Трахтенберг. - Почему? Об это вы его сами спросите после следующего матча.

Добавим, что по ходу игры с «Томью» итальянец много раз выражал недовольство действиями своей команды, а сразу после финального свистка, не пообщавшись с футболистами, отправился в раздевалку и выглядел разозленным.

«Спартак» в 27-м туре победил «Томь» - 1:0.