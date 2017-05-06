ЦСКА лишился шансов на защиту чемпионского титула

Футболисты московского ЦСКА потеряли даже теоретические шансы защитить титул победителя чемпионата России. Об этом стало известно после окончания матча 27-го тура РФПЛ «Спартак» - «Томь», в котором красно-белые выиграли – 1:0.

Таким образом, «Спартака» набрал 63 очка и увеличил до 10 очков преимущество над ЦСКА. За три тура до окончания чемпионата армейский клуб потерял последние шансы защитить чемпионское звание, завоеванное по итогам сезона-2015/2016.

На данный момент после 27 матчей в активе ЦСКА 53 очка. 52 очка и матч в запасе имеет «Зенит», который в воскресенье сыграет с «Тереком».