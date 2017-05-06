ЦСКА лишился шансов на защиту чемпионского титула
Футболисты московского ЦСКА потеряли даже теоретические шансы защитить
титул победителя чемпионата России. Об этом стало известно после
окончания матча 27-го тура РФПЛ «Спартак» - «Томь», в котором красно-белые
выиграли – 1:0.
Таким образом, «Спартака»
набрал 63 очка и увеличил до 10 очков преимущество над ЦСКА. За три тура до
окончания чемпионата армейский клуб потерял последние шансы защитить
чемпионское звание, завоеванное по итогам сезона-2015/2016.
На данный момент после 27 матчей в активе ЦСКА 53 очка. 52 очка и матч в запасе имеет «Зенит», который в воскресенье сыграет с «Тереком».
Матч
Голы
Чалов 60 (0:1). Натхо 65 (0:2).
Состав
Амкар: Хомич, Занев, Идову, Милькович, Конде, Зайцев, Гиголаев (Салугин, 79), Комолов (Гасилин, 65), Костюков (Баланович, 46), Гол, Бодул
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Березуцкий А. (Васин, 19), Щенников, Фернандес, Игнашевич, Вернблум, Головин, Натхо, Витиньо (Миланов, 87), Чалов (Ионов, 72)
Предупреждения:
Зайцев, 36; Конде, 64; Салугин, 89 - нет
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
06 мая 14:00, Звезда, Текстовая трансляция