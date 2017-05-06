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Гол Льоренте принес «Суонси» победу над «Эвертоном»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 36-го тура чемпионата Англии между «Суонси» и «Эвертоном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Суонси».

Единственный мяч на 29-й минуте забил Фернандо Льоренте. «Суонси» набрал 35 очков и поднялся на 17-е место, покинув зону вылета. Туда после поражения от уже вылетевшего «Сандерленда» опустился «Халл». У «Эвертона» 58 очков и седьмое место.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

36-й тур

Матч

Суонси - Эвертон - 1:0 (1:0)

Голы

Льоренте 29 (1:0).

Состав

Суонси: Фабиански, Моусон, Ольссон, Ноутон, Фернандес, Сигурдссон, Бриттон (Корк, 73), Ки Сун Ен (Фер, 75), Кэролл, Айю, Льоренте (Борха, 87)

Эвертон: Стекеленбург, Джагелка, Холгейт (Кенни, 78), Уильямс Э., Дэвис, Бэйнс, Бэрри (Валенсия, 65), Колверт-Льюин (Баркли, 46), Гуйе, Миральяс, Лукаку

Судья:

Мартин Аткинсон (Англия)

Место и дата

06 мая 19:30, Либерти, Онлайн-трансляция

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