Гол Льоренте принес «Суонси» победу над «Эвертоном»

читайте также

7 человек, которые могут выгнать Арсена Венгера Обозреватель «Советского спорта» о тех, кто рулит «Арсеналом».

АПЛ. 36-й тур. «Манчестер Сити» разгромил «Кристал Пэлас», «Лестер» обыграл «Уотфорд» и другие матчи Все матчи чемпионата Англии по футболу на сайте «Советского спорта».

Венсан Компани: Нам была нужна эта победа Защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани поделился впечатлениями после матча 36-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас». Напомним, что его команда победила со счетом 5:0.

Хосеп Гвардиола: По количеству моментов мы лучшие в АПЛ Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями после матча 36-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас». Напомним, что его команда победила со счетом 5:0.

«Лестер» обыграл» «Уотфорд» и поднялся на девятое место в АПЛ Матч 36-го тура чемпионата Англии между «Лестером» и «Уотфордом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Лестера».

«Халл» уступил «Сандерленду» Матч 36-го тура чемпионата Англии между «Халл Сити» и «Сандерлендом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Сандерленда».

«Манчестер Сити» разгромил «Кристал Пэлас» в матче 36-го тура чемпионата Англии Футболисты «Манчестер Сити» на своем поле взяли верх над «Кристал Пэлас» в матче 36-го тура чемпионата Англии со счетом 5:0.

Антонио Конте: Мы должны быть готовы к битве с «Мидлсбро» Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча с «Мидлсбро» в 36-м туре английской премьер-лиги.

«Тянцзинь Цюяньцзянь» предлагает Джону Терри контракт на €29 млн в год Китайский клуб «Тянцзинь Цюяньцзянь» предложил защитнику лондонского «Челси» Джону Терри двухлетнее соглашение с зарплатой €29 млн в год. Об этом сообщает The Sun.

План Симеоне, радость Черданцева и смелость Мбаппе. Главные события еврофутбола «Советский спорт» представляет главные события в мире зарубежного футбола за последние пять дней.

Марез планирует покинуть «Лестер» будущим летом Полузащитник «Лестера» Рияд Марез намерен сменит клуб по окончании текущего сезона.

Немцы обыграли США на ЧМ, «Тоттенхэм» уступил «Вест Хэму», а «Монако» купил себе бельгийский клуб. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра субботы.

Славен Билич: «Вест Хэм» заслужил эту победу над «Тоттенхэмом» Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (1:0) в матче 36-го тура чемпионата Англии.

Арсен Венгер: К Лиге Европы отнесусь серьезно Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал возможное участие команды в Лиге Европы.

Хосеп Гвардиола: Клаудио Браво выбыл до конца сезона Голкипер «Манчестер Сити» Клаудио Браво пропустит остаток сезона из-за травмы, об это заявил главный тренер команды Хосеп Гвардиола на пресс-конференции перед матчем с «Кристал Пэлас».

Маурисио Почеттино: Теперь догнать «Челси» будет трудно Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино признал, что поражение от «Вест Хэма» (0:1) в 36-м туре чемпионата Англии серьезно подорвало шансы его команды настичь лидирующий «Челси».

«Тоттенхэм» не смог повторить клубный рекорд 50-летней давности по победам в чемпионате Англии «Тоттенхэм», уступив «Вест Хэму» (0:1) в 36-м туре АПЛ, не смог повторить клубное достижение по победам, одержанным в чемпионате Англии.

«Челси» может стать чемпионом Англии в следующую пятницу Проигрыш «Тоттенхэма «Вест Хэму» (0:1) в гостевом матче 36-го тура чемпионата Англии значительно повысил шансы «Челси» досрочно выиграть чемпионат Англии.

«Тоттенхэм» уступил «Вест Хэму», прервав серию из девяти побед «Вест Хэм» обыграл «Тоттенхэм» (1:0) в домашнем матче 36-го тура чемпионата Англии.