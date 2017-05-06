Гол Льоренте принес «Суонси» победу над «Эвертоном»
Матч
36-го тура чемпионата Англии между «Суонси» и «Эвертоном» завершился победой
хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Суонси».
Единственный
мяч на 29-й минуте забил Фернандо Льоренте. «Суонси» набрал 35 очков и поднялся
на 17-е место, покинув зону вылета. Туда после поражения от уже вылетевшего «Сандерленда»
опустился «Халл». У «Эвертона» 58 очков и седьмое место.
Чемпионат
Англии. Премьер-лига
36-й
тур
Льоренте 29 (1:0). Суонси: Фабиански, Моусон, Ольссон, Ноутон, Фернандес, Сигурдссон, Бриттон (Корк, 73), Ки Сун Ен (Фер, 75), Кэролл, Айю, Льоренте (Борха, 87) Эвертон: Стекеленбург, Джагелка, Холгейт (Кенни, 78), Уильямс Э., Дэвис, Бэйнс, Бэрри (Валенсия, 65), Колверт-Льюин (Баркли, 46), Гуйе, Миральяс, Лукаку Мартин Аткинсон (Англия) 06 мая 19:30, Либерти, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Состав
Судья:
Место и дата
Льоренте 29 (1:0).
Суонси: Фабиански, Моусон, Ольссон, Ноутон, Фернандес, Сигурдссон, Бриттон (Корк, 73), Ки Сун Ен (Фер, 75), Кэролл, Айю, Льоренте (Борха, 87)
Эвертон: Стекеленбург, Джагелка, Холгейт (Кенни, 78), Уильямс Э., Дэвис, Бэйнс, Бэрри (Валенсия, 65), Колверт-Льюин (Баркли, 46), Гуйе, Миральяс, Лукаку
Мартин Аткинсон (Англия)
06 мая 19:30, Либерти, Онлайн-трансляция