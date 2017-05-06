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Вячеслав Матюшенко: Парфенов остается в «Тосно»

Евгений Нарижный
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко рассказал о будущем главного тренера команды Дмитрия Парфенова.

- Парфенов остается в команде. У него контракт заканчивается, но будем подписывать новый, будем общаться. Он останется, - приводит слова Матюшенко ТАСС.

Напомним, 6 мая «Тосно» обыграло «Нефтехимик» и за три тура до конца чемпионата ФНЛ вышло в премьер-лигу впервые в своей истории.

Дмитрий Парфенов возглавил клуб в августе 2015 года.

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