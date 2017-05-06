Валерий Петраков: Мы не испугались. И выглядели достойно
Главный тренер «Томи» Валерий Петраков – после поражений от «Спартака» (0:1) в 27-м туре РФПЛ.
- Мы провели два разных тайма. Первый был интереснее, - говорит Петраков. – Были неплохие выхода из обороны, моменты, штрафные зарабатывали. А во втором тайме нам просто не хватило силенок. Нечем было добавить, к сожалению. А адекватных замен для усиления игры у нас не было – выбор небольшой. В общем, во втором тайме могли сыграть лучше. И мое мнение: пенальти - сомнительный.
- Почему сегодня на воротах играл Солосин? Из-за его спартаковского прошлого?
- Нет. Тренер вратарей посчитал, что Саша Мелихов был сегодня не готов к игре. Парень молодой, а нагрузка на него большая выпала в последних матчах. Плюс Солосина полностью залечил травму. Он мог и в прошлой игре выйти, но решили оставить Мелихова, потому что тот здорово себя проявлял.
- Сегодня на трибунах было 42 тысячи болельщиков. Ребят это не прибило?
- Мы когда приехали на стадион и зашли в раздевалку, вы не представляете, какой у ребят был вид. Перед игрой я и боялся, что придет много народу, молодым игрокам, не привыкшим к таким матчам, будет тяжело психологически. Но, считаю, мы не испугались. Выглядели достойно.
- Математические шансы на то, чтобы не вылететь, остались. Есть еще надежда?
- Она, наверное, ушла, когда мы дома проиграли «Оренбургу». Теперь шансов практически нет. Но у нас остались три домашние игры. Будем биться по полной.
Матч
Голы
Промес 15 (1:0 - пен.).
Состав
Спартак: Ребров, Ещенко, Комбаров, Джикия, Таски, Фернандо, Глушаков, Промес, Попов (Ананидзе, 58), Зобнин, Зе Луиш (Адриано, 62)
Томь: Солосин, Карымов (Осипов, 46), Пульич, Митерев, Попов, Пугин, Чуперка, Гвинейский (Большунов, 70), Голышев, Сасин (Салахутдинов, 84), Соболев
Предупреждения:
нет - Соболев, 29; Гвинейский, 30; Митерев, 33
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
06 мая 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция