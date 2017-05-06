Валерий Петраков: Мы не испугались. И выглядели достойно

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков – после поражений от «Спартака» (0:1) в 27-м туре РФПЛ.



- Мы провели два разных тайма. Первый был интереснее, - говорит Петраков. – Были неплохие выхода из обороны, моменты, штрафные зарабатывали. А во втором тайме нам просто не хватило силенок. Нечем было добавить, к сожалению. А адекватных замен для усиления игры у нас не было – выбор небольшой. В общем, во втором тайме могли сыграть лучше. И мое мнение: пенальти - сомнительный.



- Почему сегодня на воротах играл Солосин? Из-за его спартаковского прошлого?

- Нет. Тренер вратарей посчитал, что Саша Мелихов был сегодня не готов к игре. Парень молодой, а нагрузка на него большая выпала в последних матчах. Плюс Солосина полностью залечил травму. Он мог и в прошлой игре выйти, но решили оставить Мелихова, потому что тот здорово себя проявлял.

- Сегодня на трибунах было 42 тысячи болельщиков. Ребят это не прибило?

- Мы когда приехали на стадион и зашли в раздевалку, вы не представляете, какой у ребят был вид. Перед игрой я и боялся, что придет много народу, молодым игрокам, не привыкшим к таким матчам, будет тяжело психологически. Но, считаю, мы не испугались. Выглядели достойно.

- Математические шансы на то, чтобы не вылететь, остались. Есть еще надежда?

- Она, наверное, ушла, когда мы дома проиграли «Оренбургу». Теперь шансов практически нет. Но у нас остались три домашние игры. Будем биться по полной.