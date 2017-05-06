Артем Ребров: Когда оформим, тогда и будем чемпионами

Голкипер московского «Спартака» Артём Ребров прокомментировал почти случившееся чемпионство своей команды.

- Когда оформим (чемпионство), тогда и будем чемпионами.

Встреча, прошедшая в субботу в Москве на стадионе «Открытие Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-белых. На 15-й минуте точный удар с пенальти нанес голландец Квинси Промес.

Таким образом, «Спартака» набрал 63 очка и увеличил до 10 очков преимущество над ЦСКА и до 11 очков преимущество над «Зенитом». При этом клуб из Санкт-Петербурга свой матч тура проведет в воскресенье против «Терека». В случае, если «Зенит» в этом матче потеряет очки, «Спартак» досрочно станет чемпионом России. У «Томи» осталось 14 очков. Клуб из Томска занимает последнее место.