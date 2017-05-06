Артем Ребров: Когда оформим, тогда и будем чемпионами
Голкипер московского «Спартака» Артём Ребров прокомментировал почти случившееся чемпионство своей команды.
- Когда оформим (чемпионство), тогда и будем чемпионами.
Встреча, прошедшая в субботу в Москве на стадионе «Открытие Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-белых. На 15-й минуте точный удар с пенальти нанес голландец Квинси Промес.
Таким образом, «Спартака» набрал 63 очка и увеличил до 10 очков преимущество над ЦСКА и до 11 очков преимущество над «Зенитом». При этом клуб из Санкт-Петербурга свой матч тура проведет в воскресенье против «Терека». В случае, если «Зенит» в этом матче потеряет очки, «Спартак» досрочно станет чемпионом России. У «Томи» осталось 14 очков. Клуб из Томска занимает последнее место.
Матч
Голы
Промес 15 (1:0 - пен.).
Состав
Спартак: Ребров, Ещенко, Комбаров, Джикия, Таски, Фернандо, Глушаков, Промес, Попов (Ананидзе, 58), Зобнин, Зе Луиш (Адриано, 62)
Томь: Солосин, Карымов (Осипов, 46), Пульич, Митерев, Попов, Пугин, Чуперка, Гвинейский (Большунов, 70), Голышев, Сасин (Салахутдинов, 84), Соболев
Предупреждения:
нет - Соболев, 29; Гвинейский, 30; Митерев, 33
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
06 мая 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция