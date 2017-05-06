Комбаров обошел Романцева и Бубнова по количеству матчей за «Спартак»
«Спартак» обыграл «Томь»
в матче 27-го тура чемпионата России со счетом 1:0. Защитник красно-белых Дмитрий
Комбаров провел 218-ю игру
в футболке московского клуба.
Как сообщает «Матч ТВ»,
по этому показателю 30-летний футболист обошел Олега Романцева
и Александра Бубнова, на счету которых по 217 игр
за «Спартак».
Абсолютным лидером по количеству
матчей за красно-белых является Федор Черенков – 494.
«Спартак»
набрал 63 очка и увеличил до 10 очков преимущество над ЦСКА и до 11 очков
преимущество над «Зенитом». При этом клуб из Санкт-Петербурга свой матч тура
проведет в воскресенье против «Терека». В случае, если «Зенит» в этом матче
потеряет очки, «Спартак» досрочно станет чемпионом России. У «Томи» осталось 14
очков. Клуб из Томска занимает последнее место.
В матчах
следующего тура «Спартак» 13 мая на выезде встретится с «Амкаром», а «Томь» 14
мая примет «Терек».
Матч
Голы
Промес 15 (1:0 - пен.).
Состав
Спартак: Ребров, Ещенко, Комбаров, Джикия, Таски, Фернандо, Глушаков, Промес, Попов (Ананидзе, 58), Зобнин, Зе Луиш (Адриано, 62)
Томь: Солосин, Карымов (Осипов, 46), Пульич, Митерев, Попов, Пугин, Чуперка, Гвинейский (Большунов, 70), Голышев, Сасин (Салахутдинов, 84), Соболев
Предупреждения:
нет - Соболев, 29; Гвинейский, 30; Митерев, 33
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
06 мая 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция