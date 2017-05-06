Комбаров обошел Романцева и Бубнова по количеству матчей за «Спартак»

«Спартак» обыграл «Томь» в матче 27-го тура чемпионата России со счетом 1:0. Защитник красно-белых Дмитрий Комбаров провел 218-ю игру в футболке московского клуба.

Как сообщает «Матч ТВ», по этому показателю 30-летний футболист обошел Олега Романцева и Александра Бубнова, на счету которых по 217 игр за «Спартак».

Абсолютным лидером по количеству матчей за красно-белых является Федор Черенков – 494.

«Спартак» набрал 63 очка и увеличил до 10 очков преимущество над ЦСКА и до 11 очков преимущество над «Зенитом». При этом клуб из Санкт-Петербурга свой матч тура проведет в воскресенье против «Терека». В случае, если «Зенит» в этом матче потеряет очки, «Спартак» досрочно станет чемпионом России. У «Томи» осталось 14 очков. Клуб из Томска занимает последнее место.

В матчах следующего тура «Спартак» 13 мая на выезде встретится с «Амкаром», а «Томь» 14 мая примет «Терек».