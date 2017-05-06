«Белогорье» обыграло «Факел» на старте Финала шести ЧР

Волейболисты «Белогорья» нанесли поражение «Факелу» из Нового Уренгоя в матче Финала шести чемпионата России.

Встреча группы Б, прошедшая в субботу в Москве, завершилась в трех партиях со счетом 3:0 (25:16, 25:22, 40:38) в пользу белгородцев. Матч продолжался более полутора часов.

В следующей встрече «Белогорье» 7 мая сыграет с московским «Динамо». «Факел» со столичным клубом сыграет днем позже, 8 мая.

Напомним, что команды, занявшие в группе первое и второе места, выйдут в полуфинал.